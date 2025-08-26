Mazzy también ha conseguido un hombre, un chico alemán de ojos ahumados llamado Martin (Jonas Dassler) que vive con su dulce abuela, al menos por un tiempo. Ese es solo el contexto de la breve película de hora y media.

HBO Max: de qué se trata la película Un sacrificio

El psicólogo social estadounidense Ben Monroe investiga una secta local relacionada con un suceso inquietante. Mientras se sumerge en su trabajo, su rebelde hija adolescente, Mazzy, se involucra con un misterioso chico local, quien la introduce a la escena nocturna de la ciudad.

sacrifice Número uno. A Sacrifice es la película más vista en HBO Max, Eric Bana y Sadie Sink, son sus protagonistas.

Mientras estos dos mundos se encuentran en una intersección, Mazzy se encuentra en grave peligro y Ben tendrá que luchar contrarreloj para salvarla.

La sinopsis oficial: “A Sacrifice es una historia emocionalmente turbulenta que sigue al psicólogo social estadounidense Ben Monroe, que investiga una secta local de Berlín relacionada con acontecimientos inquietantes. Mientras se sumerge en su trabajo, su rebelde hija adolescente, Mazzy, se ve envuelta con un misterioso chico local que la introduce en la escena de fiesta clandestina de la ciudad. Mientras sus dos mundos se dirigen hacia una intersección peligrosa, Ben tendrá que correr contra el reloj para salvar a su hija”.

HBO Max: reparto de la película Un sacrificio

Eric Bana

Sadie Sink

Sylvia Hoeks

Alexander Shubert

Trailer de la película Un sacrificio