Sadie Sink. Es una de las grandes protagonistas de la película de HBO Max

Sadie Sink. Es una de las grandes protagonistas de la película de HBO Max, A Sacrifice. 

HBO Max tiene la película que lidera el ranking de las más vistas en el mundo. Una oscura trama donde un padre deberá luchar contra las sectas para sacar a su hija de sus garras.

La película inspirada en una novela de Nicholas Hogg titulada Tokyo Nobody (2015) está protagonizada por Sadie Sink, Eric Bana y Sylvia Hoeks, y nos dejará con la historia de un psicólogo estadounidense llamado Ben Monroe que investiga una secta local de Berlín.

sacrifice1
Eric Bana y Sadie Sink. Los actores alemanes protagonizan la gran pel&iacute;cula, A Sacrifice.&nbsp;

Eric Bana y Sadie Sink. Los actores alemanes protagonizan la gran película, A Sacrifice.

Ben se ha mudado a Alemania para distanciarse de su exesposa tras su reciente divorcio. Le acompaña su hija Mazzy (Sadie Sink), mientras su madre "se encuentra a sí misma", aunque Mazzy admite que se encontrará con otro hombre, para frustración de Ben.

Mazzy también ha conseguido un hombre, un chico alemán de ojos ahumados llamado Martin (Jonas Dassler) que vive con su dulce abuela, al menos por un tiempo. Ese es solo el contexto de la breve película de hora y media.

HBO Max: de qué se trata la película Un sacrificio

El psicólogo social estadounidense Ben Monroe investiga una secta local relacionada con un suceso inquietante. Mientras se sumerge en su trabajo, su rebelde hija adolescente, Mazzy, se involucra con un misterioso chico local, quien la introduce a la escena nocturna de la ciudad.

sacrifice
N&uacute;mero uno. A Sacrifice es la pel&iacute;cula m&aacute;s vista en HBO Max, Eric Bana y Sadie Sink, son sus protagonistas.&nbsp;

Número uno. A Sacrifice es la película más vista en HBO Max, Eric Bana y Sadie Sink, son sus protagonistas.

Mientras estos dos mundos se encuentran en una intersección, Mazzy se encuentra en grave peligro y Ben tendrá que luchar contrarreloj para salvarla.

La sinopsis oficial: “A Sacrifice es una historia emocionalmente turbulenta que sigue al psicólogo social estadounidense Ben Monroe, que investiga una secta local de Berlín relacionada con acontecimientos inquietantes. Mientras se sumerge en su trabajo, su rebelde hija adolescente, Mazzy, se ve envuelta con un misterioso chico local que la introduce en la escena de fiesta clandestina de la ciudad. Mientras sus dos mundos se dirigen hacia una intersección peligrosa, Ben tendrá que correr contra el reloj para salvar a su hija”.

HBO Max: reparto de la película Un sacrificio

  • Eric Bana
  • Sadie Sink
  • Sylvia Hoeks
  • Alexander Shubert

Trailer de la película Un sacrificio

Embed - A Sacrifice | Official Trailer | Starring Eric Bana and Sadie Sink

Temas relacionados:

Te puede interesar