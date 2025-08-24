HBO Max: de qué se trata la serie Ada Masali: el cuento de la isla

Haziran es una mujer que disfruta de una buena carrera profesional y su soltería en Estambul. Le encanta lo que la vida en la ciudad le ofrece y tiene mucha ambición respecto a su futuro.

asamasali1 Ada Masali, el cuento de la isla. Ayca Aysin Turan la rompe con la serie turca más vista del mundo.

Por eso, cuando le proponen un traslado, no se lo piensa dos veces. Lo malo es que el nuevo puesto de empleo está en una remota isla, donde no conocen las grandes aglomeraciones y la oferta de ocio está muy reducida.

A pesar de cambiar radicalmente de estilo de vida, Haziran termina en la isla y su camino se cruza con el de Poyraz, un chico que ha nacido y crecido allí y que tiene conceptos muy diferentes de los de la protagonista.

Desde el momento en que se vean por primera vez, quedarán unidos para siempre y destaparán algún que otro secreto por el camino.

HBO Max: reparto de la serie Ada Masali: el cuento de la isla

Ayca Aysin Turan

Alp Navruz

Niahn Buyukagac

Ipek Tenolcay

Trailer de la serie Ada Masali: el cuento de la isla