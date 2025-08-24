Ayca Aysin Turan y Alp Navruz. Los protagonista de la serie turca

Ayca Aysin Turan y  Alp Navruz. Los protagonista de la serie turca, Adi Masali, el cuento de la isla. 

HBO Max tiene un muy completo catálogo de series y películas, dentro del mismo, tiene la serie turca romántica más vista del mundo, se trata de, Ada Masali:el cuento de la isla.

Los caminos de Haziran, una empresaria de la ciudad, y Poyraz, el apuesto y servicial joven de la isla, se cruzan en Swallow Island. El amor surgirá de los desencuentros de los dos con personajes opuestos.

Ayca Aysin Turan. Es una de las protagonistas de la exitosa serie turca, Ada Masali: el cuento de la isla.

Haziran es una mujer trabajadora que vive en Estambul. Un proyecto laboral llevará a Haziran a hacer las maletas y viajar hasta la isla de Esmirna, todo lo contrario a su hábitat natural. Allí conocerá a Poyraz, un joven nacido y criado allí con una forma de ver la vida muy diferente a la de ella. Pero el destino es caprichoso y sus caminos se cruzarán con un gran secreto de por medio.

HBO Max: de qué se trata la serie Ada Masali: el cuento de la isla

Haziran es una mujer que disfruta de una buena carrera profesional y su soltería en Estambul. Le encanta lo que la vida en la ciudad le ofrece y tiene mucha ambición respecto a su futuro.

Ada Masali, el cuento de la isla. Ayca Aysin Turan la rompe con la serie turca más vista del mundo.

Por eso, cuando le proponen un traslado, no se lo piensa dos veces. Lo malo es que el nuevo puesto de empleo está en una remota isla, donde no conocen las grandes aglomeraciones y la oferta de ocio está muy reducida.

A pesar de cambiar radicalmente de estilo de vida, Haziran termina en la isla y su camino se cruza con el de Poyraz, un chico que ha nacido y crecido allí y que tiene conceptos muy diferentes de los de la protagonista.

Desde el momento en que se vean por primera vez, quedarán unidos para siempre y destaparán algún que otro secreto por el camino.

HBO Max: reparto de la serie Ada Masali: el cuento de la isla

  • Ayca Aysin Turan
  • Alp Navruz
  • Niahn Buyukagac
  • Ipek Tenolcay

Trailer de la serie Ada Masali: el cuento de la isla

