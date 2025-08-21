Jennifer Lawrence. Sorprende con la cinta de ciencia ficción

HBO Maxes uno de los líderes en streaming, por eso tiene un muy completo catálogo de series y películas, entre las que se destacan, Passengers, una estupenda cinta con Jennifer Lawrence.

La película Passengers parte de una premisa de ciencia ficción con un doble elemento de suspense que afecta a los personajes en dos sentidos, y que Tyldum usa para construir su historia y, ante todo, para definir el desarrollo emocional de ambos personajes.

Ciencia ficción y romanticismo. Así es la película de Jennifer Lawrence que triunfa en HBO Max, Passengers.

Aurora (Jennifer Lawrence) y Jim (Chris Pratt), únicos ocupantes de una nave que se dirige de la Tierra hacia una colonia en un viaje intergaláctico y que despiertan noventa años antes de lo esperado, situación que, en un primer momento, les hace prever que morirán en esa nave antes de llegar a destino. Pero algo hará que la situación se complique incluso más.

La historia comienza de manera interesante, presentándonos a una nave espacial en misión colonizadora de un lejano planeta habitable, la Avalon, que transporta en su interior a miles de seres humanos en estado de hibernación, durante un viaje que tiene una duración prevista de 90 años.

Como resultado de una avería, una de las cápsulas falla y despierta antes de tiempo a Jim Preston, uno de los pasajeros, que se enfrentará al pánico inicial a la soledad en semejantes circunstancias, sobreviviendo como un náufrago en la galaxia, rodeado de compañeros durmientes y con Arthur, un camarero robótico, como único testigo de sus días.

HBO Max: de qué se trata la película Passengers

Tras el impacto con un gran meteorito, una nave espacial interestelar que viaja con piloto automático a un planeta lejano transportando a miles de personas, tiene una avería en una de las cápsulas de hibernación.

Jennifer Lawrence. Passangers es la gran película de ciencia ficción que brilla en HBO Max.

Como resultado Jim Preston (Chris Pratt), uno de los pasajeros, se despierta noventa años antes del final del viaje. Estando completamente solo en la nave, Jim intenta por todos los medios volver a hibernar, pero tras un año desiste.

Su estado mental comienza a flaquear al tiempo que comienza a obsesionarse con despertar a Aurora Lane (Jennifer Lawrence), una de las pasajeras dentro de su cápsula de hibernación.

HBO Max: reparto de la película Passengers

  • Chris Pratt
  • Jeniffer Lawrence
  • Michael Sheen
  • Laurence Fishburne

Trailer de la película Passengers

