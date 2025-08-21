La historia comienza de manera interesante, presentándonos a una nave espacial en misión colonizadora de un lejano planeta habitable, la Avalon, que transporta en su interior a miles de seres humanos en estado de hibernación, durante un viaje que tiene una duración prevista de 90 años.

Como resultado de una avería, una de las cápsulas falla y despierta antes de tiempo a Jim Preston, uno de los pasajeros, que se enfrentará al pánico inicial a la soledad en semejantes circunstancias, sobreviviendo como un náufrago en la galaxia, rodeado de compañeros durmientes y con Arthur, un camarero robótico, como único testigo de sus días.

HBO Max: de qué se trata la película Passengers

Tras el impacto con un gran meteorito, una nave espacial interestelar que viaja con piloto automático a un planeta lejano transportando a miles de personas, tiene una avería en una de las cápsulas de hibernación.

passengers1 Jennifer Lawrence. Passangers es la gran película de ciencia ficción que brilla en HBO Max.

Como resultado Jim Preston (Chris Pratt), uno de los pasajeros, se despierta noventa años antes del final del viaje. Estando completamente solo en la nave, Jim intenta por todos los medios volver a hibernar, pero tras un año desiste.

Su estado mental comienza a flaquear al tiempo que comienza a obsesionarse con despertar a Aurora Lane (Jennifer Lawrence), una de las pasajeras dentro de su cápsula de hibernación.

HBO Max: reparto de la película Passengers

Chris Pratt

Jeniffer Lawrence

Michael Sheen

Laurence Fishburne

Trailer de la película Passengers