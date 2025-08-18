Leonardo DiCaprio. Impacta con la gran película de acción que tiene HBO Max

Leonardo DiCaprio. Impacta con la gran película de acción que tiene HBO Max, Red de mentiras. 

HBO Max tiene un amplio y muy buen catálogo de series y películas, dentro de él se encuentra una impactante película con Leonardo DiCaprio, Red de mentiras.

Leonardo Di Caprio yRussell Crowe protagonizan este thriller ambientado en la lucha antiterrorista. Se trata de la adaptación de la novela de David Ignatiusy te dejará enganchado a la pantalla.

reddementiras1
Leonardo DiCaprio y Russell Crowe. Se lucen en la gran pel&iacute;cula de acci&oacute;n que tiene HBO Max, Red de mentiras.&nbsp;

Leonardo DiCaprio y Russell Crowe. Se lucen en la gran película de acción que tiene HBO Max, Red de mentiras.

Roger Ferris es un agente de la CIA con una gran reputación a sus espaldas que es enviado a Oriente Medio para encontrar a un alto cargo de la banda terrorista Al Qaeda que está sembrando el caos mediante violentos atentados y parece saber cómo eludir la vigilancia de los jefes de Ferris.

En su misión, contará con el apoyo del veterano Ed Hoffman, quien dirige la misión desde un ordenador portátil en su propia casa.

El agente Ferris se infiltrará en un mundo peligroso y, a medida que la trama se va complicando, empezará a comprender que ni tan siquiera Hoffman es muy de fiar.

Y eso, dado que depende casi totalmente de la voz al otro lado del teléfono, le deparará peligros aún mayores.

HBO Max: de qué se trata la película Red de mentiras

Roger Ferris (Leonardo DiCaprio) es el mejor agente de la CIA. Su trabajo lo lleva de Oriente Medio a Washington. Cada uno de sus pasos depende de una voz al otro lado de un teléfono: la del veterano Ed Hoffman (Russell Crowe), responsable de las operaciones de la Agencia en todo Oriente Medio.

reddementiras
Est&aacute; en HBO Max. Leonardo DiCaprio y Russell Crowe sorprenden con la pel&iacute;cula, Red de mentiras.&nbsp;

Está en HBO Max. Leonardo DiCaprio y Russell Crowe sorprenden con la película, Red de mentiras.

Desde su confortable casa, Hoffman le sigue la pista a un líder terrorista que está sembrando el terror mediante atentados con bomba y parece capaz de eludir a la red de inteligencia más sofisticada del mundo.

Para sacar a los terroristas de su madriguera, Ferris tendrá que entrar en su turbio mundo... Adaptación de la novela homónima de David Ignatius, antiguo columnista de asuntos internacionales del diario "The Washington Post".

HBO Max: reparto de la película Red de mentiras

  • Leonardo DiCaprio
  • Rusell Crowe
  • Mark Strong
  • Golshifteh Farahani
  • Ali Suliman

Trailer de la película Red de mentiras

Embed - Red de mentiras (2008) Trailer español

Temas relacionados:

Te puede interesar