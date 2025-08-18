En su misión, contará con el apoyo del veterano Ed Hoffman, quien dirige la misión desde un ordenador portátil en su propia casa.

El agente Ferris se infiltrará en un mundo peligroso y, a medida que la trama se va complicando, empezará a comprender que ni tan siquiera Hoffman es muy de fiar.

Y eso, dado que depende casi totalmente de la voz al otro lado del teléfono, le deparará peligros aún mayores.

HBO Max: de qué se trata la película Red de mentiras

Roger Ferris (Leonardo DiCaprio) es el mejor agente de la CIA. Su trabajo lo lleva de Oriente Medio a Washington. Cada uno de sus pasos depende de una voz al otro lado de un teléfono: la del veterano Ed Hoffman (Russell Crowe), responsable de las operaciones de la Agencia en todo Oriente Medio.

Desde su confortable casa, Hoffman le sigue la pista a un líder terrorista que está sembrando el terror mediante atentados con bomba y parece capaz de eludir a la red de inteligencia más sofisticada del mundo.

Para sacar a los terroristas de su madriguera, Ferris tendrá que entrar en su turbio mundo... Adaptación de la novela homónima de David Ignatius, antiguo columnista de asuntos internacionales del diario "The Washington Post".

HBO Max: reparto de la película Red de mentiras

Leonardo DiCaprio

Rusell Crowe

Mark Strong

Golshifteh Farahani

Ali Suliman

Trailer de la película Red de mentiras