Ozgue Ozpirincci. La bella actriz turca interpreta la exitosa serie, Fuerza de mujer. 

HBO Max cuenta con un catálogo de grandes series y películas, en lo que respecta a las producciones turcas, tiene una que es un éxito en el mundo, se trata de, Fuerza de mujer.

La serie Fuerza de Mujer es una ficción producida en Turquía en 2017, y desde aquel año hasta la fecha ya dio media vuelta al mundo. La historia se emitió con gran éxito en más de 50 países, desde Europa, Asia, y Latinoamérica.

Fuerza de mujer. Es la impresionante serie turca magníficamente interpretada por, Ozgue Ozpirincci.

Su estreno en Turquía tuvo altos índices de audiencia, superando los 8 millones de personas por capítulo, consagrándose como una de las ficciones turcas más vistas del país y con una rápida proyección internacional.

Fuerza de Mujer se ha emitido en el horario estelar en los canales más prestigiosos del mundo: entre los que destacan Grecia, España, Croacia, Perú, Uruguay, Panamá, Chile, Brasil, Puerto Rico, y por supuesto, Argentina.

Un hombre desaparecido, una viuda a la que la vida golpea los siete días de la semana, pobreza, lazos familiares enfermizos, un personaje con problemas psíquicos y drama sin cesar.

Fuerza de mujer, la serie turca que no da tregua. Pero hay más componentes y más complejidades.

HBO Max: de qué se trata la serie Fuerza de Mujer

Bahar no cree en el amor hasta que conoce a Sarp, con quien decide formar una hermosa familia con la que es feliz, hasta que un terrible evento provoca la muerte de su esposo.

Ozgue Ozpirincci. Es la gran estrella de la espectacular serie turca, Fuerza de mujer.

Debiendo luchar para poder mantener a sus hijos, se mudan a un barrio en donde ella trata de rehacer su vida, pero la aparición de su madre, quien la abandonó de niña, y de su perversa hermana, harán de su vida un infierno, mientras descubre un terrible secreto sobre su fallecido cónyuge.

HBO Max: elenco de la serie Fuerza de Mujer

  • Ozgue Ozpirincci
  • Bennu Yildimrildar
  • Seray Kaya
  • Ayca Erturan

Trailer de la serie Fuerza de Mujer

