Disney Plus: de qué se trata la serie Quebranto

Miranda, (Tini Stoessel) una joven argentina criada con amor por su familia adoptiva, vuelve a México a investigar su origen. Con la ayuda de Leo, el guardaespaldas que su familia contrató, descubre con dolor que no fue abandonada, sino que de bebé fue arrebatada de los brazos de su madre biológica.

quebranto Quebranto. Es la serie con la que Tini regresó a la ficción en Disney Plus.

Para encontrar a los responsables, se infiltra en la familia Lara Castillo usando a Javier, sin saber que el primo recién llegado de Chile la está utilizando a ella para apoderarse del negocio criminal familiar.

Pero la búsqueda de la verdad tiene un costo altísimo y Miranda tiene que elegir entre la luz y la oscuridad, entre el castigo y el perdón, entre el amor de quien está dispuesto a morir por ella, y el de quien está dispuesto a matar.

Disney Plus: reparto de la serie Quebranto

Tini Stoessel

Jorge López

Martín Barba

Antonio De La Vega

Rafael Ferro

Otto Sirgo

Trailer de la serie Quebranto