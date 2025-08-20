Tini. Volvió a la ficción la espectacular serie de Disney Plus

Tini. Volvió a la ficción la espectacular serie de Disney Plus, Quebranto. 

Disney Plus tiene un grandísimo catálogo de series y películas, recientemente acaba de estrenar la ficción que marcó el regreso de Tini, Quebranto. En la serie Quebranto, Miranda (Tini Stoessel) es una joven adoptada por una familia argentina, que sufre trastornos de ansiedad que atribuye a la angustia que le genera el desconocimiento de sus orígenes.

quebranto1
Gran retorno. Tini regresó a la ficción con la serie dramática, Quebranto.

Por lo que, para descubrir su pasado, decide volver a México y descubre con dolor que la realidad no es lo que pensaba.

Es así como Miranda decide infiltrarse en el corazón de una organización criminal en Ciudad de México de la mano de Javier Lara (López), sobrino del patriarca, y bajo la protección de Leo (Barba), un ex miembro de las fuerzas especiales de seguridad mexicanas.

Pero en este caso, la búsqueda de la verdad tiene un precio altísimo, y Miranda tiene que elegir entre la luz y la oscuridad, entre el perdón y el castigo, entre el amor de quien está dispuesto a morir por ella y el de quien está dispuesto a matar.

Disney Plus: de qué se trata la serie Quebranto

Miranda, (Tini Stoessel) una joven argentina criada con amor por su familia adoptiva, vuelve a México a investigar su origen. Con la ayuda de Leo, el guardaespaldas que su familia contrató, descubre con dolor que no fue abandonada, sino que de bebé fue arrebatada de los brazos de su madre biológica.

quebranto
Quebranto. Es la serie con la que Tini regresó a la ficción en Disney Plus.

Para encontrar a los responsables, se infiltra en la familia Lara Castillo usando a Javier, sin saber que el primo recién llegado de Chile la está utilizando a ella para apoderarse del negocio criminal familiar.

Pero la búsqueda de la verdad tiene un costo altísimo y Miranda tiene que elegir entre la luz y la oscuridad, entre el castigo y el perdón, entre el amor de quien está dispuesto a morir por ella, y el de quien está dispuesto a matar.

Disney Plus: reparto de la serie Quebranto

  • Tini Stoessel
  • Jorge López
  • Martín Barba
  • Antonio De La Vega
  • Rafael Ferro
  • Otto Sirgo

Trailer de la serie Quebranto

