Los Jonas Brothers presentaron el primero de sus dos shows en Argentina en el Movistar Arena de Buenos Aires. La cita fue el martes por la noche en el marco de su tour mundial "Greetings From Your Hometown", gira que acompaña el lanzamiento de su séptimo álbum de estudio.
Sorpresa total: Tini Stoessel apareció en el primer show de los Jonas Brothers
La cantante argentina acompañó a los Jonas Brothers interpretando "This is me", uno de los temas más populares de la película Camp Rock
Los hermanos Nick, Joe y Kevin estuvieron acompañados por Tini Stoessel, que subió al escenario para cantar dos temas muy especiales. Los videos del momento que compartieron los aristas se volvieron virales en redes.
En medios de la euforia y la emoción, los cantantes estadounidenses sorprendieron a los fans al invitar a Tini al escenario. Primero pusieron un video de la cantante interpretando "This is me", la canción de Demi Lovato y Joe Jonas que se estrenó en 2008 y formaba parte de la película de Disney Camp Rock.
En el video, el público descubrió una faceta del pasado de la artista, cantando el tema en los inicios de su carrera. Según trascendió, ese registro habría sido parte de un casting que realizó hace años.
Horas antes del concierto, cuando los Jonas Brothers iban camino al Movistar Arena habían subido una historia a Instagram, en la que se escuchaba una canción de Stoessel de fondo.
La canción que hizo delirar el Arena de Buenos Aires
Cuando la "Triple T" salió al escenario el público argentino estalló a los gritos, haciéndole sentir el cariño y apoyo. La argentina y los estadounidenses cantaron juntos "This is me", y luego Tini interpretó "Cupido".
En 2025, los hermanos participaron en una entrevista en Telemundo y mencionaron que les gustaría colaborar con Tini, causando un revuelo en las redes. En ese momento, los Jonas elogiaron públicamente a la cantante y manifestaron su interés en trabajar con ella.
La argentina celebró el gesto y afirmó que cantar con los Jonas sería cumplir un sueño, ya que como muchos de su generación, creció escuchando su música y viendo sus películas.