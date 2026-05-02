Ricardo Arjona inició sus shows en Argentina en la noche del viernes 1 de mayo. Volvió a encontrarse con el público más ruidoso del mundo con la gira "Lo que el Seco no dijo" en el Movistar Arena, donde tiene previstas otras 13 presentaciones con entradas agotadas.
Ricardo Arjona volvió a la Argentina luego de años y dio un show que superó todas las expectativas
Ricardo Arjona inició su gira "Lo que el Seco no dijo" con una puesta ambiciosa, un recorrido por sus hits y momentos íntimos
El cantautor guatemalteco abrió su residencia en Buenos Aires ante un estadio repleto de fanáticos. Volvió a los escenarios luego de pasar unos años difíciles, ya que en diciembre de 2023 cerró la gira "Blanco y Negro" sin certezas sobre su futuro.
Luego redactó una carta de despedida a sus fans y se sometió a dos cirujías de columna que incluyeron la colocación de placas y tornillos. Esto desencadenó complicaciones respiratorias en el cantante. Afortunadamente, logró superarlas y hoy se encuentra en Argentina, listo para reencontrarse con miles de seguidores sobre el escenario.
Cómo fue el primer show de Ricardo Arjona en Argentina
El cantante abrió el show con un inicio a todo pulmón con la canción "Grites", mientras los fanáticos cantabanan incluso más fuerte que el propio artista. Esta gira es reconocida como la producción más ambiciosa de toda su carrera, diseñada especialmente para esta nueva etapa en su carrera.
Durante la noche Arjona también apeló al relato personal y contó su historia familia. Relató una anécdota situada en Andalucía de Cádiz, donde su abuelo "tomó un barco, no sabía a dónde iba, fue a parar, nadie sabe cómo, a las costas de Guatemala, se llamaba igual que yo. Ahí fue a parar a un pueblito indígena que se llama Tecpán y puso una panadería".
El repertorio musical del show combinó temas centrales de su carrera, como "Historia de un taxi" y "El problema", incluyendo canciones más recientes, entre ellas "Morir por vivir" y "70%".
La gira comenzó el 30 de enero de 2026 con un concierto agotado en el Allstate Arena de Chicago, antes de seguir por más de 35 fechas en Estados Unidos y Puerto Rico.
Producido por Fénix Entertainment, los shows argentinos agotaron localidades en pocas horas. Además de su primera presentación, Arjona tiene fechas previstas el 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 23 y 24 de mayo.