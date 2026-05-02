Ricardo Arjona volvió a la Argentina luego de años y dio un show que superó todas las expectativas

Rircardo Arjona show Ricardo Arjona se lució en su debut en Buenos Aires con un traje oversized.

Cómo fue el primer show de Ricardo Arjona en Argentina

El cantante abrió el show con un inicio a todo pulmón con la canción "Grites", mientras los fanáticos cantabanan incluso más fuerte que el propio artista. Esta gira es reconocida como la producción más ambiciosa de toda su carrera, diseñada especialmente para esta nueva etapa en su carrera.

Durante la noche Arjona también apeló al relato personal y contó su historia familia. Relató una anécdota situada en Andalucía de Cádiz, donde su abuelo "tomó un barco, no sabía a dónde iba, fue a parar, nadie sabe cómo, a las costas de Guatemala, se llamaba igual que yo. Ahí fue a parar a un pueblito indígena que se llama Tecpán y puso una panadería".

show de Rircardo Arjona Arjona agotó entradas y abrió la temporada en Buenos Aires con gran ovación.

El repertorio musical del show combinó temas centrales de su carrera, como "Historia de un taxi" y "El problema", incluyendo canciones más recientes, entre ellas "Morir por vivir" y "70%".

La gira comenzó el 30 de enero de 2026 con un concierto agotado en el Allstate Arena de Chicago, antes de seguir por más de 35 fechas en Estados Unidos y Puerto Rico.

Producido por Fénix Entertainment, los shows argentinos agotaron localidades en pocas horas. Además de su primera presentación, Arjona tiene fechas previstas el 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 23 y 24 de mayo.