¡Escándalo! Revelaron lo peor que le hizo Camila Homs a Tini Stoessel

"Ella filtraba información en contra de Tini. Era ella la que contaba que maltrataba a sus hijos. Se lo decía a una chica que vos conocés", le dijo la periodista a Pampito dejando expuesta a Cami Homs.

La pelea de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul por culpa de Cami Homs

El martes 27 de enero, Camila Homs dio a luz a su primera hija "Aitana" con José "El Principito Sosa y el nombre que eligieron para su primogénita provocó todo un terremoto.

Inmediatamente las redes sociales estallaron al vincular el nombre de Aitana con el de la famosa cantante española, ex de Sebastián Yatra, con quien Tini Stoessel no tendría buena relación.

Ahora, Juan Etchegoyen confirmó los rumores y reveló que a Tini Stoessel no le cayó nada bien la elección de Cami Homs. “A mí me cuentan que el nombre Aitana fue motivo para una conversación de y Rodrigo donde a la cantante le molestó bastante esto. A mi me dicen que Tini no podía creer que justo le ponían ese nombre a la beba”, arrancó el periodista en Mitre Live.

tini de paul cami aitana

“Y también me dicen que esto fue motivo para un cortocircuito en la relación que mantiene con Rodrigo. Habiendo tantos nombres justo le pone ese. A todos nos llamó la atención el nombre Aitana porque fue justo la cantante que empezó a tener una relación amorosa con Sebastián Yatra cuando él estaba en pareja con Tini. A mí me describen una conversación áspera de Tini y Rodrigo sobre el tema del nombre de la flamante hija de Cami Homs y José Sosa”, aseguró.

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