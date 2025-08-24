Prime Video y la serie española inspirada en hechos reales que despierta emociones intensas

los farad La serie se inspira en los años 80. Imagen: Prime Video

Está inspirada en hechos reales, aunque se toma algunas libertades, aunque también es una combinación que proviene del libro 'El traficante' de David López Canales. Allí, se cuenta cómo Monzer Al Kassar, desde la Marbella de los años 80, se fue convirtiendo de forma progresiva en el traficante de armas internacional más conocido del mundo.

Prime Video: ¿De qué trata la serie?

"El día en que Oskar, un chico de barrio, se cruza con la misteriosa y acaudalada familia Farad, su vida cambia para siempre. Oskar entra en un juego de todo o nada, el tráfico de armas internacional. En la Marbella de los Farad le espera el lujo, la adrenalina y las emociones intensas... Pero también un reverso de violencia y cinismo que pone a prueba su voluntad", revela la descripción de Prime Video.

En la Marbella de los años 80, Oskar es un chico de barrio, huérfano y endurecido por el entorno en el que ha tenido que crecer. Él sólo tiene una cosa clara en la vida: hay que salir adelante como sea, y si bien sueña con montar un gimnasio, termina adentrándose en el fascinante mundo de la Costa del Sol, con su jet set, sus excentricidades y su geopolítica.

serie los farad La serie se despliega en el universo del lujo y la mafia. Imagen: Prime Video

Oskar consigue todo eso gracias a los Farad, una familia que le ofrece un futuro, con el más inesperado de los oficios: el tráfico de armas. El muchacho, entrará entonces en un juego de todo o nada, lujo, adrenalina, pero también un reverso de violencia y cinismo que pondrá a prueba su voluntad.

Tráiler de la serie

