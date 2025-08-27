Esta es la serie del momento que es un éxito en el mundo y lidera el ranking

Paramount Plus: de qué se trata la serie Dexter Resurrección

Dexter tiene 1 temporada con 10 episodios. Dexter: Resurrección es la continuación de Dexter: New Blood. Se desarrolla semanas después de que Dexter Morgan (Hall) reciba una bala en el pecho disparada por su propio hijo, cuando se despierta del coma y descubre que Harrison (Jack Alcott) ha desaparecido sin dejar rastro.

Al ser consciente del peso que ha depositado sobre su hijo, Dexter pone rumbo a Nueva York, decidido a encontrarle para arreglar las cosas. Pero pasar página no resultará fácil.

dexter Michael C. Hall. Brilla en el papel protagónico de la serie Dexter Resurrección.

Cuando Ángel Batista (David Zayas), agente de policía de Miami, aparece haciendo preguntas, Dexter se da cuenta de que su pasado le pisa los talones. Mientras padre e hijo lidian con sus propias sombras en la ciudad que nunca duerme, pronto se verán sumidos en unas profundidades que jamás habrían imaginado; y la única manera de salir a flote será hacerlo juntos.

Paramount Plus: reparto de la serie Dexter Resurrección

Michael C. Hall como Dexter Morgan

David Zayas como el Capitán Ángel Batista

Jack Alcott como Harrison Morgan

James Remar como Harry Morgan

Peter Dinklage (Game of Thrones) como Leon Prater

Uma Thurman como Charley

Ntare Mwine como Blessing Kamara

Trailer de la serie Dexter Resurrección