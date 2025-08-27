Inicio Series y películas
Streaming

Esta es la serie del momento que es un éxito en el mundo y lidera el ranking

Es la serie más vista y elegida por los usuarios de streaming alrededor del mundo y es líder en su plataforma, Paramount Plus. Una producción adaptada en los 90

Pablo González
Por Pablo González [email protected]
Michael C. Hall. Arrasa con la serie Dexter Resurrección.

Michael C. Hall. Arrasa con la serie Dexter Resurrección.

En Paramount Plus domina el ranking de series, la serie del momento, Dexter: Resurrección. La serie Dexter: Resurrección, está ambientada en el vibrante Miami de 1991, sigue la vida de Dexter, un joven estudiante que, con la ayuda de su padre adoptivo Harry, perfecciona sus habilidades como asesino.

dexter1
Serie l&iacute;der. Es Dexter Resurrecci&oacute;n, la producci&oacute;n que arrasa en Paramount Plus.&nbsp;

Serie líder. Es Dexter Resurrección, la producción que arrasa en Paramount Plus.

Harry, que se convierte en el único confidente de Dexter, le proporciona consuelo y comprensión frente a sus crecientes ansias de sangre, enseñándole un código destinado a dirigir su sed de muerte hacia aquellos que merecen morir, mientras evita ser atrapado por las autoridades.

Este código se pone a prueba cuando Dexter inicia una pasantía forense en el Departamento de Policía Metropolitana de Miami, enfrentándose al desafío constante de ocultar su verdadera naturaleza mientras trabaja en el entorno policial.

Paramount Plus: de qué se trata la serie Dexter Resurrección

Dexter tiene 1 temporada con 10 episodios. Dexter: Resurrección es la continuación de Dexter: New Blood. Se desarrolla semanas después de que Dexter Morgan (Hall) reciba una bala en el pecho disparada por su propio hijo, cuando se despierta del coma y descubre que Harrison (Jack Alcott) ha desaparecido sin dejar rastro.

Al ser consciente del peso que ha depositado sobre su hijo, Dexter pone rumbo a Nueva York, decidido a encontrarle para arreglar las cosas. Pero pasar página no resultará fácil.

dexter
Michael C. Hall. Brilla en el papel protag&oacute;nico de la serie Dexter Resurrecci&oacute;n.

Michael C. Hall. Brilla en el papel protagónico de la serie Dexter Resurrección.

Cuando Ángel Batista (David Zayas), agente de policía de Miami, aparece haciendo preguntas, Dexter se da cuenta de que su pasado le pisa los talones. Mientras padre e hijo lidian con sus propias sombras en la ciudad que nunca duerme, pronto se verán sumidos en unas profundidades que jamás habrían imaginado; y la única manera de salir a flote será hacerlo juntos.

Paramount Plus: reparto de la serie Dexter Resurrección

  • Michael C. Hall como Dexter Morgan
  • David Zayas como el Capitán Ángel Batista
  • Jack Alcott como Harrison Morgan
  • James Remar como Harry Morgan
  • Peter Dinklage (Game of Thrones) como Leon Prater
  • Uma Thurman como Charley
  • Ntare Mwine como Blessing Kamara

Trailer de la serie Dexter Resurrección

Embed - Dexter: Resurrection | Official Trailer | Paramount+ with SHOWTIME

Te puede interesar