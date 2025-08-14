Salma Hayek. La genial actriz interpreta a Frida

Salma Hayek. La genial actriz interpreta a Frida, un filme que está en Paramount Plus.

En su catálogo de series y películas, Paramount Plus tiene una imponente película con Salma Hayek, Frida. La vida de Frida Kahlo se ha convertido en leyenda, no solo en México, sino en el mundo entero.

frida
Salma Hayek. La talentosa actriz deslumbra en un papel pol&eacute;mico, Frida, la pel&iacute;cula que tiene Paramount Plus.&nbsp;

Salma Hayek. La talentosa actriz deslumbra en un papel polémico, Frida, la película que tiene Paramount Plus.

Una vida marcada por el dolor físico, por el accidente que marcó su vida para siempre y que la dejó la mayor parte de su vida postrada o con dolores difíciles de soportar, y el amor, por la conflictiva relación amorosa que mantuvo con quien fuera su mentor, y otro gran referente de la pintura mexicana, Diego Rivera (Alfred Molina), y sus amantes entre los que se incluye el revolucionario, León Trotski.

Todo esto lo dejó plasmado en sus pinturas, y un poco se puede ver en la película.

Luego de un accidente casi fatal, Frida Kahlo descubre la pasión de su vida expresando a través de la pintura el torbellino emocional y político al que hizo frente.

Frida relata la azarosa vida de Frida Kahlo, pintora mexicana del siglo XX que se distingue por su obra surrealista, su compromiso político a favor del comunismo y su bisexualidad.

La película se centra igualmente en la relación tumultuosa que mantuvo con su marido, el pintor Diego Rivera, y su relación secreta y controvertida con León Trotsky

Paramount Plus: de qué se trata la película Frida

Biopic sobre la famosa pintora mexicana Frida Kahlo, centrada en su tormentosa relación con Diego Rivera; desde su larga y complicada relación con su mentor y marido, hasta su controvertido e ilícito affaire con León Trotsky, pasando por sus provocativas aventuras amorosas con mujeres, Frida Kahlo fue una mujer radical y revolucionaria en todos los aspectos de la vida.

frida1
Frida. Salma Hayek interpreta a la talentosa Frida Khalo, la pel&iacute;cula est&aacute; en Paramount Plus.&nbsp;

Frida. Salma Hayek interpreta a la talentosa Frida Khalo, la película está en Paramount Plus.

Paramount Plus: reparto de la película Frida

  • Salma Hayek Pinault: Frida Kahlo
  • Alfred Molina: Diego Rivera
  • Mía Maestro: Cristina Kahlo
  • Geoffrey Rush: León Trotsky
  • Patricia Reyes Spíndola: Matilde Kahlo
  • Diego Luna: Alejandro
  • Roger Rees: Guillermo Kahlo

Trailer de la película Frida

Embed - Frida (2002) Official Trailer #1 - Salma Hayek Movie HD

Temas relacionados:

Te puede interesar