Luego de un accidente casi fatal, Frida Kahlo descubre la pasión de su vida expresando a través de la pintura el torbellino emocional y político al que hizo frente.

Frida relata la azarosa vida de Frida Kahlo, pintora mexicana del siglo XX que se distingue por su obra surrealista, su compromiso político a favor del comunismo y su bisexualidad.

La película se centra igualmente en la relación tumultuosa que mantuvo con su marido, el pintor Diego Rivera, y su relación secreta y controvertida con León Trotsky

Paramount Plus: de qué se trata la película Frida

Biopic sobre la famosa pintora mexicana Frida Kahlo, centrada en su tormentosa relación con Diego Rivera; desde su larga y complicada relación con su mentor y marido, hasta su controvertido e ilícito affaire con León Trotsky, pasando por sus provocativas aventuras amorosas con mujeres, Frida Kahlo fue una mujer radical y revolucionaria en todos los aspectos de la vida.

frida1 Frida. Salma Hayek interpreta a la talentosa Frida Khalo, la película está en Paramount Plus.

Paramount Plus: reparto de la película Frida

Salma Hayek Pinault: Frida Kahlo

Alfred Molina: Diego Rivera

Mía Maestro: Cristina Kahlo

Geoffrey Rush: León Trotsky

Patricia Reyes Spíndola: Matilde Kahlo

Diego Luna: Alejandro

Roger Rees: Guillermo Kahlo

Trailer de la película Frida