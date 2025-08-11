La historia se desarrolla en el entorno del surf, donde Utah se infiltra para descubrir la identidad de los criminales.

Pero Johnny pronto se encapricha de la guapa Tyler (Lori Petty) y, además, conoce a Bodhi (Patrick Swayze), el jefe de la banda, un hombre que vive al límite y que acaba ejerciendo una gran influencia sobre el joven policía.

Paramount Plus: de qué se trata la película Le llaman Bodhi o Punto límite

Este filme de acción gira en torno al agente del FBI, Johnny Utah, que es designado a un caso de Los Ángeles para investigar y capturar a un grupo dedicado a robar bancos que se hace llamar Los expresidentes, quienes utilizan máscaras de ex mandatarios de Estados Unidos cuando realizan los robos.

puntolimite1 Película icónica de Hollywood. Punto límite con Keanu Reeves revolucionó la industria cinematográfica y está en el catálogo de Paramount Plus.

Estos ladrones han llamado la atención por robar directamente las cajas sin jamás llegar a las bóvedas en los bancos.

Sospechan de un grupo de surfistas que tal vez sean los responsables de los robos a los bancos por lo que Johnny se hace pasar por un surfista novato y así conoce a Bodhi, un atractivo surfer que le gusta vivir al límite y con una filosofía de vida poco convencional. Pronto Johnny se ve fascinado por el estilo de vida del joven surfista, lo que pondrá en peligro su misión.

Paramount Plus: reparto de la película Le llaman Bodhi o Punto límite

Keanu Reeves

Patrick Swayse

Gary Busey

Lori Petty

James Legros

Trailer de la película Le llaman Bodhi o Punto límite