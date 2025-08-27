Netflix: de qué trata A través de mi ventana 2: A través del mar
La película A través del mar es una secuela de A través de mi ventana. En esta entrega, tras pasar un año separados, Raquel (Clara Galle) y Ares (Julio Peña Fernández) se reencuentran en un apasionado viaje a la playa. ¿Podrá su amor sobrevivir a los nuevos coqueteos y las inseguridades?
La película A través de mi ventana 2 muestra el reencuentro de Raquel y Ares tras un año separados.
En A través del mar, Ares se fue a estudiar medicina a Estocolmo, y Raquel persigue su sueño de convertirse en escritora. Mientras tanto, mantienen una relación a distancia que no resulta nada fácil para ninguno de los dos.
Cuando llega el verano y se reencuentran, el periodo de separación y las nuevas personas que han conocido en ese tiempo harán que lo que creían seguro empiece a tambalearse.
En la primera película de A través de mi ventana, Raquel lleva toda la vida loca por Ares, su atractivo y misterioso vecino, a quien obserba sin ser vista. Ella tienbe muy claro su objetivo de conseguir que él se enamore de ella.
Netflix: tráiler de A través de mi ventana 2: A través del mar
Reparto de A través de mi ventana 2: A través del mar, película de Netflix
- Clara Galle (Raquel)
- Julio Peña Fernández (Ares Hidalgo)
- Natalia Azahara (Daniela)
- Hugo Arbués (Apolo Hidalgo)
- Eric Masip (Artemis Hidalgo)
- Andrea Chaparro (Vera)
- Emilia Lazo (Claudia)
- Ivan Lapadula (Gregory)
- Carla Tous (Anna)
Dónde ver la película A través de mi ventana 2: A través del mar
- Latinoamérica: la película A través de mi ventana 2: A través del mar se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Through My Window: Across the Sea se puede ver en Netflix.
- España: la película A través de mi ventana 2: A través del mar se puede ver en Netflix.