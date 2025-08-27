Clara Galle y Julio Peña Fernández son los protagonistas de la película de Netflix. Foto: Instagram/claaragalle.

Clara Galle y Julio Peña Fernández son los protagonistas de la película de Netflix. Foto: Instagram/claaragalle.

La plataforma de series y películas de Netflix cuenta con un sinfín de producciones españolas que han sabido ganarse el corazón de los suscriptores. En ese sentido, Clara Galle es una de las actrices más renombradas del momento, por su papel protagónico en Olympo. Es por eso que te presentamos una película subida de tono que no deja de sumar reproducciones en streaming.

Se trata de A través del mar, una ficción española dirigida por Marçal Forés que desarolla la historia de un romance adolescente con escenas emotivas e íntimas. Esta película de Netflix es una secuela de A través de mi ventana y precuela de A través de tu mirada.

a través del mar netflix.jpg
A través del mar es una película romántica de Netflix protagonizada por Clara Galle y Julio Peña Fernández.

A través de mi ventana 2: A través del mar es una comedia romántica juvenil que estrenó en Netflix el 23 de junio de 2023 y tiene una duración de apenas 1 hora 50 minutos.

Netflix: de qué trata A través de mi ventana 2: A través del mar

La película A través del mar es una secuela de A través de mi ventana. En esta entrega, tras pasar un año separados, Raquel (Clara Galle) y Ares (Julio Peña Fernández) se reencuentran en un apasionado viaje a la playa. ¿Podrá su amor sobrevivir a los nuevos coqueteos y las inseguridades?

a través de mi ventana 2 a través del mar
La película A través de mi ventana 2 muestra el reencuentro de Raquel y Ares tras un año separados.

En A través del mar, Ares se fue a estudiar medicina a Estocolmo, y Raquel persigue su sueño de convertirse en escritora. Mientras tanto, mantienen una relación a distancia que no resulta nada fácil para ninguno de los dos.

Cuando llega el verano y se reencuentran, el periodo de separación y las nuevas personas que han conocido en ese tiempo harán que lo que creían seguro empiece a tambalearse.

En la primera película de A través de mi ventana, Raquel lleva toda la vida loca por Ares, su atractivo y misterioso vecino, a quien obserba sin ser vista. Ella tienbe muy claro su objetivo de conseguir que él se enamore de ella.

Netflix: tráiler de A través de mi ventana 2: A través del mar

Embed - A través del mar | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de A través de mi ventana 2: A través del mar, película de Netflix

  • Clara Galle (Raquel)
  • Julio Peña Fernández (Ares Hidalgo)
  • Natalia Azahara (Daniela)
  • Hugo Arbués (Apolo Hidalgo)
  • Eric Masip (Artemis Hidalgo)
  • Andrea Chaparro (Vera)
  • Emilia Lazo (Claudia)
  • Ivan Lapadula (Gregory)
  • Carla Tous (Anna)

Dónde ver la película A través de mi ventana 2: A través del mar

  • Latinoamérica: la película A través de mi ventana 2: A través del mar se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Through My Window: Across the Sea se puede ver en Netflix.
  • España: la película A través de mi ventana 2: A través del mar se puede ver en Netflix.

