Daniel Dae Kim, actor surcoreano-estadounidense, protagoniza la serie. Imagen: Prime Video

Prime Video es una de las plataformas más elegidas entre los amantes de las series y películas, y esto se debe a la extensa variedad de opciones para ver. No solo ofrece los típicos clásicos, sino que además, estrena constantemente nuevos títulos para que los usuarios siempre encuentren algo para ver.

Otro de los beneficios de este servicio de streaming es que promete contenido de alta calidad y descargas para ver sin conexión. Así, los suscriptores pueden elegir sus películas favoritas para descargarlas y verlas durante un largo viaje.

Si estás pensando elegir una nueva serie para agregar a tu lista de favoritos puedes escoger "Agente Butterfly". Se trata de una producción que se estrenó en Prime Video el 13 de agosto de 2025 y es un atrapante thriller psicológico que no te dejará despegarte de la pantalla.

serie agente butterfly
"Agente Butterfly" es una serie de acci&oacute;n, misterio y suspenso. Imagen: Prime Video

Prime Video: ¿De qué trata la serie?

"David Jung, un misterioso exagente de inteligencia de EE. UU. que vive oculto en Corea del Sur, ve su vida destrozada cuando las consecuencias de una difícil decisión de su pasado regresan para perseguirlo, y se encuentra cazado por Rebecca, una joven asesina mortal, y Caddis, la siniestra organización de espionaje para la que ella trabaja", revela la descripción de la Prime Video.

La serie gira en torno a la vida de David Jung, un enigmático e impredecible ex agente de los servicios de inteligencia de EE.UU. que vive en Corea del Sur, y se desmorona cuando las consecuencias de una decisión imposible de su pasado vuelven a atormentarle.

agente butterfly
Este thriller psicol&oacute;gico cuenta con seis episodios disponibles. Imagen: Prime Video

El hombre se ve perseguido por Rebecca, una joven agente mortal y sociópata asignada para matarle, y también por Caddis, la siniestra organización de espionaje fundada por él. Toda esta situación lo obliga a salir de su escondite en Corea del Sur, para reconectarse con Rebecca y derribar a la organización.

Tráiler de la serie

Embed - Agente Butterfly ( 2025 ) Trailer Miniserie - Subtitulado Español

Reparto de la serie

  • Daniel Dae Kim como David Jung.
  • Reina Hardesty interpreta a Rebecca.
  • Louis Landau como Oliver Barnes.
  • Piper Perabo interpreta a Juno Lund.
  • Kim Ji-hoon es Eunju Kim, la esposa de David.
  • Kim Tae-hee como Yong Shik Choi.

