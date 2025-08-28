serie agente butterfly "Agente Butterfly" es una serie de acción, misterio y suspenso. Imagen: Prime Video

Prime Video: ¿De qué trata la serie?

"David Jung, un misterioso exagente de inteligencia de EE. UU. que vive oculto en Corea del Sur, ve su vida destrozada cuando las consecuencias de una difícil decisión de su pasado regresan para perseguirlo, y se encuentra cazado por Rebecca, una joven asesina mortal, y Caddis, la siniestra organización de espionaje para la que ella trabaja", revela la descripción de la Prime Video.

La serie gira en torno a la vida de David Jung, un enigmático e impredecible ex agente de los servicios de inteligencia de EE.UU. que vive en Corea del Sur, y se desmorona cuando las consecuencias de una decisión imposible de su pasado vuelven a atormentarle.

agente butterfly Este thriller psicológico cuenta con seis episodios disponibles. Imagen: Prime Video

El hombre se ve perseguido por Rebecca, una joven agente mortal y sociópata asignada para matarle, y también por Caddis, la siniestra organización de espionaje fundada por él. Toda esta situación lo obliga a salir de su escondite en Corea del Sur, para reconectarse con Rebecca y derribar a la organización.

Tráiler de la serie

Embed - Agente Butterfly ( 2025 ) Trailer Miniserie - Subtitulado Español

Reparto de la serie