Tiene diez episodios y es protagonizada por Maggie Q, una actriz estadounidense conocida por salir en series y películas de acción como "Designated Survivor", "Bosch: el legado" y más.

Prime Video: ¿De qué trata la serie Ballard: casos sin resolver?

"La detective Renée Ballard se adentra en una red de homicidios y corrupción, al ir en busca de un asesino serial y descubrir una conspiración siniestra dentro de la Policía que amenaza todo lo que ella defiende. Mientras sus propios demonios le pisan los talones, Ballard deberá ser más astuta que los criminales y colegas para que las víctimas y sus familias obtengan justicia", relata la descripción de Prime Video.

Al comienzo de la serie queda muy claro que algo grave ocurrió con la detective Ballard, ya que todos en la fuerza la miran con desprecio. Todos menos el jefe, que confía en ella y la respeta. Crea entonces una unidad de casos sin resolver y la pone al mando.

Ubicada en un sótano desapacible, prácticamente sin presupuesto y sin más equipo que un grupo de pasantes y voluntarios, Ballard se pone a trabajar y tolera la hostilidad de sus colegas. Aunque de entrada el espectador ignora qué pasó, a medida que avanza la historia la cuestión se revela.

Tráiler de la serie Ballard: casos sin resolver

Dónde ver Ballard: casos sin resolver, según la zona geográfica

La serie Ballard: casos sin resolver se puede encontrar en la plataforma de streaming de Prime Video en Latinoamérica, Estados Unidos y España.