Prime Video: la serie retro de misterio y ciencia ficción que se convertirá en tu próxima adicción

La serie fue inicialmente emitida en 2005, pero Prime Video la rescató. Aquí te contamos de qué trata y las razones por las que se volvió tan popular

Paula García
Paula García
Jennifer Love Hewitt protagoniza la serie. Imagen: Prime Video

En la actualidad el consumo de entretenimiento ha sido delegado a las plataformas de streaming. Cualquiera tiene dos y hasta tres suscripciones en diferentes servicios y Prime Video es una de las más destacadas. Ofrece una extensa biblioteca con series, películas y documentales para todos los integrantes de la familia.

Prime Video tiene contenido de alta calidad, además de que los títulos se pueden descargar para ver sin conexión en cualquier momento y en cualquier lugar. Los usuarios pueden elegir para ver desde un thriller psicológico que te deja con el estómago revuelto de los nervios, hasta una comedia ligera para pasar una tarde entretenida.

Si quieres agregar un título a tu lista de favoritos, "Ghost Whisperer" puede ser el título ideal. Se trata de una serie retro de ciencia ficción que estrenó su primera temporada en 2005 y como obtuvo gran aceptación del público lanzó cuatro temporadas más, la última en 2010.

serie Ghost Whisperer prime video
"Ghost Whisperer" tiene 107 episodios, a lo largo de cinco temporadas. Imagen: Prime Video

La serie combina suspenso, emociones fuertes y apariciones del más allá, y es protagonizada por Jennifer Love Hewitt. A continuación, descubre de qué trata la ficción.

Prime Video: ¿De qué trata la serie?

"Melinda se comunica con espíritus que se aferran a la vida porque tienen asuntos sin resolver que les impiden avanzar al más allá. Y cuenta con el apoyo de su esposo Jim, y su mejor amiga Andrea", relata la descripción oficial de Prime Video.

La serie sigue la vida de Melinda Gordon, una mujer que tiene la capacidad de ver y comunicarse con fantasmas. Intenta vivir una vida lo más normal posible, está casada y es dueña de una tienda de antigüedades, mientras ayuda a los espíritus terrenales a resolver sus problemas pendientes para lograr cruzar a la luz, o al mundo espiritual.

serie Ghost Whisperer
La serie tiene una trama sobrenatural y de misterio. Imagen: Prime Video

Sus tareas pueden llegar a ser difíciles y, en ocasiones le toca luchar con personas que la rechazan y no creen en su don. Además, los fantasmas pueden ser misteriosos y amenazantes al principio, así que Melinda debe usar las pistas disponibles para comprender las necesidades de los espíritus y ayudarlos.

Cabe destacar que la historia tiene como escenario la ciudad ficticia de Grandview, donde los secretos flotan en cada rincón. A diferencia de otras series de ciencia ficción, "Ghost Whisperer" ofrece una mirada empática sobre lo sobrenatural. Los espíritus no son enemigos, sino que son almas perdidas atrapadas por el miedo, el dolor o la culpa.

Tráiler de la serie

Embed - ENTRE FANTASMAS (Ghost Whisperer) - Trailer español

Reparto de la serie

  • Jennifer Love Hewitt
  • Aisha Tyler
  • David Conrad
  • Camryn Manheim
  • Christoph Sanders
  • Jamie Kennedy

