The Collection serie "The Collection" es una serie del Reino Unido. Imagen: Prime Video

Prime Video: ¿De qué trata la serie The Collection?

"Un emocionante drama familiar y fábula empresarial, ambientado en una casa de moda en el París de posguerra. Expone el detrás del glamour de un negocio en ascenso, encabezado por dos hermanos en disputa", relata la descripción oficial de Prime Video.

La serie relata la historia de una empresa del mundo de la moda, que se convierte en un imperio, a pesar de haber nacido entre las cenizas parisinas. Paul Sabine es el responsable de esta firma glamourosa y que genera una verdadera revolución. Pero el drama llega junto con su hermano menor, Claude, el alma mater de esta nueva etapa de la alta costura francesa.

The Collection serie temporada 1 La serie relata un apasionante drama familiar. Imagen: Prime Video

Paul busca consolidarse en la élite de la moda parisina mientras la ciudad se prepara para reclamar el título de capital mundial de la moda. Se enfrenta a obstáculos derivados de su pasado, las intrigas de su madre y el competitivo entorno de la industria. Además, enfrenta problemas matrimoniales con su esposa Helen, una estadounidense de familia adinerada.

Mientras tanto, Claude lidia con el trauma emocional de un brutal ataque y robo a manos de su amante, quien luego desapareció repentinamente. También anhela un mayor reconocimiento por sus contribuciones artísticas a la casa Sabine, pero sus esfuerzos a menudo se ven frustrados por su familia dominante y su propio comportamiento antisocial.

Tráiler de la serie The Collection

Dónde ver la serie The Collection, según la zona geográfica

La serie The Collection se puede encontrar en la plataforma de Prime Video en Estados Unidos. Por el momento, no está disponible en streaming en Latinoamérica y España.