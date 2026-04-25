La transformación de la Ruta 82 llegó a Cacheuta con la pavimentación de 4 kilómetros

ruta 82 cacheuta obra Hay banderilleros que regulan el tránsito en este sector de la Ruta 82 por los trabajos en media calzada. Foto: prensa de Gobierno

Tecnología para la montaña: el uso de microaglomerado

A diferencia de otros tramos de la ruta, en Cacheuta se ha optado por una técnica específica denominada microaglomerado asfáltico. Esta intervención se aplica en un tramo de 4 kilómetros, que se extiende desde el puente Frasca hasta el inicio de los caracoles que anteceden al túnel que conecta con Potrerillos.

Osvaldo Romagnoli explicó que esta solución técnica es la más adecuada para el estado actual de la calzada en esa zona. "El microaglomerado recupera la condición del camino a su estado original, sellándolo y dándole el grip (agarre) necesario para que la tracción vehicular sea segura, especialmente en las zonas peraltadas de curva", detalló el administrador de Vialidad. Esta técnica permite renovar la ruta por completo y extender su vida útil sin la necesidad de levantar la carpeta asfáltica preexistente.

Seguridad para el peatón y el usuario del transporte

Uno de los anuncios más destacados durante la recorrida fue la incorporación de infraestructura para el transporte público. Marité Badui confirmó que se instalarán 14 paradas de colectivos con sus respectivas dársenas en este tramo.

"Estas paradas hacen a la seguridad, al orden del tránsito y, por supuesto, al reparo de las personas para esperar el servicio del transporte público de pasajeros", señaló la funcionaria. Esta medida responde a un concepto integrador de la obra, reconociendo que la Ruta 82 no solo es una vía turística, sino el camino diario de cientos de familias que residen en la zona.

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Avances en puentes y colectoras

La tercera etapa de la obra, que abarca un total de 22 kilómetros, presenta diferentes frentes de ataque simultáneos:

Vistalba y Las Compuertas: ya se inició la colocación de la nueva carpeta asfáltica desde la rotonda de Gobernador Ortiz y se espera que llegue a la rotonda de calle Roque Sáenz Peña (RP 85) en los próximos días.

ya se inició la colocación de la nueva carpeta asfáltica desde la rotonda de Gobernador Ortiz y se espera que llegue a la rotonda de calle Roque Sáenz Peña (RP 85) en los próximos días. Ampliación de puentes: se están interviniendo cuatro puentes ubicados sobre cauces aluvionales. El objetivo es ampliarlos a ambos lados para dar lugar a las calles colectoras .

se están interviniendo cuatro puentes ubicados sobre cauces aluvionales. El objetivo es ampliarlos a ambos lados para dar lugar a las . Maniobras de gran porte: la semana entrante, las obras requerirán el uso de grúas de gran tamaño para colocar vigas de hasta 7 toneladas, las cuales soportarán la calzada ampliada para el tránsito local.

Información para conductores

Vialidad Mendoza recordó que los trabajos en Cacheuta se realizan sin cortar el tránsito vehicular. No obstante, se solicita extrema precaución a los conductores, ya que se opera con sistema de banderilleros y circulación por media calzada en breves turnos de subida y bajada. Una vez finalizado el asfalto, se procederá a la demarcación del eje central y la colocación de cartelería vertical para garantizar la seguridad en este sinuoso camino de montaña.

La Ruta 82 es la principal vía de escape de los mendocinos hacia la montaña durante los fines de semana. Se recomienda a quienes planeen subir a Cacheuta el próximo sábado y domingo salir con tiempo extra, ya que las tareas de pavimentación y la presencia de maquinaria pesada podrían generar demoras de entre 15 y 20 minutos en los tramos más críticos.

Los vecinos de la Ruta 82 deberán pagar una tasa extra por los beneficios de estos trabajos.