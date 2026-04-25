Autovac en Casa de Gobierno: casi 300 mendocinos se vacunaron sin bajarse del auto

“Hoy lo hacemos con este sistema que permite que las personas se vacunen desde su vehículo, de acuerdo con el calendario que les corresponde según su edad”, señaló Cornejo, quien además remarcó que Mendoza mantiene altos niveles de cobertura, aunque el desafío es seguir ampliándolos para prevenir enfermedades.

Vacunarse para evitar la aparición de enfermedades extinguidas

Por su parte, el ministro de Salud, Rodolfo Montero, calificó la experiencia como positiva y anticipó que podría replicarse: “Finalizamos la prueba piloto de Autovac con muy buenos resultados. Muchas familias valoraron la posibilidad de resolver la vacunación de manera rápida, sin interrumpir sus actividades”.

Desde la OPS también valoraron los resultados de la prueba piloto. Eva Llopis, subrayó: “Las vacunas son seguras, salvan vidas y protegen tanto a las personas como a la comunidad”, y advirtió sobre la importancia de sostener las coberturas en un contexto donde resurgen enfermedades como el sarampión.

Autovac en Mendoza. Casa de Gobierno vacunación 3 Mendoza pobró la estrategia de vacunar a la población desde sus vehículos y sin demoras. El objetivo sostener los niveles de vacunación para llegar a la inmunidad de rebaño y evitar la aparición de enfermedades extinguidas. Foto: Ministerio de Salud de Mendoza.

También se desplegó un dispositivo del Registro Civil que permitió realizar trámites de DNI y pasaporte en el lugar, con tiempos de atención de aproximadamente 15 minutos, reforzando el carácter integral de la jornada.

Operativo de vacunación en Las Heras

En el marco de la Semana de Vacunación en las Américas (SVA), iniciativa internacional impulsada desde 2003 por la Organización Panamericana de la Salud, la Municipalidad de Las Heras llevará adelante un operativo de vacunación gratuito destinado a toda la comunidad.

La campaña tiene como objetivo promover la equidad y el acceso a la vacunación, fortalecer los programas de inmunización en todo el continente y proteger especialmente a poblaciones vulnerables, rurales, dispersas o en situación de riesgo. Además, busca reforzar la importancia de completar los esquemas de vacunación en adultos.

En este marco, y con el trabajo articulado entre el Área de Bienestar de la Municipalidad de Las Heras y el Área Sanitaria de Las Heras, se desarrollarán jornadas de vacunación a libre demanda en dos centros de bienestar del departamento.

Cronograma de atención:

Martes 28 de abril | 9 a 12 hs

CIB 362 Antonio Huespe (Sargento Cabral 1142, Las Heras)

Jueves 30 de abril | 9 a 12 hs

CIB| 355 La Riojita (Abel Zapata 5543, Las Heras)

El operativo está destinado a todo público y la atención será por orden de llegada.