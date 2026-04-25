Tragedia y fuga en Las Heras: un joven murió tras ser atropellado mientras circulaba en una bicimoto

Fuga y deceso tras el accidente

Tras el impacto, el conductor del vehículo huyó de la escena de inmediato, dejando al motociclista tendido sobre la calzada con heridas de extrema gravedad.

Minutos después, arribó al lugar el personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). A pesar de las maniobras de reanimación, el profesional médico a cargo solo pudo constatar el deceso del joven en el lugar del hecho.

Personal de la Delegación Vial del Gran Mendoza y efectivos policiales acordonaron la zona para resguardar la escena y permitir el trabajo de la Policía Científica.

Investigación en curso

La causa ha sido caratulada inicialmente como homicidio culposo. Los investigadores se encuentran abocados a la revisión de las cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona de calle Perú para intentar identificar el modelo y la patente del automóvil que se dio a la fuga.

La Justicia solicitó que cualquier testigo que haya presenciado el siniestro o pueda aportar datos sobre el vehículo que se retiró del lugar se acerque a la comisaría más cercana o llame al 911 bajo absoluta reserva.

El abandono de persona en siniestros viales es un agravante severo en el Código Penal argentino. En Mendoza, los casos de conductores que huyen tras protagonizar accidentes fatales, como el de Las Heras, han impulsado diversos pedidos de justicia por parte de familiares de víctimas viales en los últimos meses.