La madrugada de este sábado se tiñó de luto en Las Heras. Un joven de 28 años perdió la vida tras un violento accidente ocurrido en la intersección de las calles Perú y Roca. El hecho generó indignación en los vecinos de la zona ya que el conductor del automóvil involucrado escapó del lugar sin prestar asistencia a la víctima.
Tragedia y fuga en Las Heras: un joven murió tras ser atropellado mientras circulaba en una bicimoto
Tras el impacto, el conductor del vehículo huyó de la escena sin asistir a la víctima de 28 años. Vecinos de Las Heras llamaron al 911
El fatal episodio tuvo lugar alrededor de las 6.30. Según los primeros reportes ingresados a través del 911, el joven circulaba por la mencionada esquina a bordo de una bicimoto de color celeste (sin marca ni dominio visible) cuando fue embestido por un automóvil cuyas características aún se desconocen.
Fuga y deceso tras el accidente
Tras el impacto, el conductor del vehículo huyó de la escena de inmediato, dejando al motociclista tendido sobre la calzada con heridas de extrema gravedad.
Minutos después, arribó al lugar el personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). A pesar de las maniobras de reanimación, el profesional médico a cargo solo pudo constatar el deceso del joven en el lugar del hecho.
Personal de la Delegación Vial del Gran Mendoza y efectivos policiales acordonaron la zona para resguardar la escena y permitir el trabajo de la Policía Científica.
Investigación en curso
La causa ha sido caratulada inicialmente como homicidio culposo. Los investigadores se encuentran abocados a la revisión de las cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona de calle Perú para intentar identificar el modelo y la patente del automóvil que se dio a la fuga.
La Justicia solicitó que cualquier testigo que haya presenciado el siniestro o pueda aportar datos sobre el vehículo que se retiró del lugar se acerque a la comisaría más cercana o llame al 911 bajo absoluta reserva.
El abandono de persona en siniestros viales es un agravante severo en el Código Penal argentino. En Mendoza, los casos de conductores que huyen tras protagonizar accidentes fatales, como el de Las Heras, han impulsado diversos pedidos de justicia por parte de familiares de víctimas viales en los últimos meses.