Prime Video tiene uno de los mejores catálogos de series y películas, entre las que se encuentra una de sus joyas escondida, se trata de la película con Richard Gere, La cena.
Prime Video tiene esta joya escondida con Richard Gere y te va a impresionar
Prime Video tiene una joya oculta con Richard Gere que te dejará sin aliento. ¿Hasta dónde llegarán unos padres por proteger a sus hijos?
Paul y Claire Lohman son un matrimonio con dos hijos que deben asistir a una cena en un restaurante de lujo organizada por Stan, el hermano de Paul.
Stan es candidato a gobernador y quiere aprovechar esa cena para tratar un trágico incidente que les incumbe muy directamente, y poner así fin al oscuro secreto que esconde la familia de su hermano y que está relacionado con sus hijos.
¿Hasta dónde llegará el matrimonio Lohman por defender y proteger a sus chicos?
Prime Video: de qué trata la película La cena
Dos hermanos se reúnen con sus esposas para una cena que se celebrará en un exclusivo restaurante. Todos los platillos serán servidos en varios tiempos y por varios camareros.
Los hermanos son muy diferentes entre sí, Paul tiene una personalidad extraña, Stan es un senador que se encuentra en plena campaña para ser nombrado gobernador, pero el fin de esta cena es hablar sobre un asunto que tiene que ver con sus hijos.
A medida que avanza la cena, los comensales pierden sus inhibiciones y modales con el fin de salvaguardar la inocencia de sus respectivos hijos, acusados de un grave delito.
Los secretos y revelaciones de los cuatro comensales desembocarán en un acto inesperado que sacudirá sus vidas. ¿Hasta dónde es capaz de llegar un padre para encubrir a un hijo que comete un delito injustificable?
Prime Video: reparto de la película La cena
- Richard Gere
- Steve Coogan
- Laura Linney
- Rebecca Hall
- Chloë Sevigny