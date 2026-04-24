Prime Video tiene esta joya escondida con Richard Gere y te va a impresionar

Stan es candidato a gobernador y quiere aprovechar esa cena para tratar un trágico incidente que les incumbe muy directamente, y poner así fin al oscuro secreto que esconde la familia de su hermano y que está relacionado con sus hijos.

¿Hasta dónde llegará el matrimonio Lohman por defender y proteger a sus chicos?

Prime Video: de qué trata la película La cena

Dos hermanos se reúnen con sus esposas para una cena que se celebrará en un exclusivo restaurante. Todos los platillos serán servidos en varios tiempos y por varios camareros.

cena

Los hermanos son muy diferentes entre sí, Paul tiene una personalidad extraña, Stan es un senador que se encuentra en plena campaña para ser nombrado gobernador, pero el fin de esta cena es hablar sobre un asunto que tiene que ver con sus hijos.

A medida que avanza la cena, los comensales pierden sus inhibiciones y modales con el fin de salvaguardar la inocencia de sus respectivos hijos, acusados de un grave delito.

Los secretos y revelaciones de los cuatro comensales desembocarán en un acto inesperado que sacudirá sus vidas. ¿Hasta dónde es capaz de llegar un padre para encubrir a un hijo que comete un delito injustificable?

Prime Video: reparto de la película La cena

Richard Gere

Steve Coogan

Laura Linney

Rebecca Hall

Chloë Sevigny

Película completa La cena