Daniel de Oliveira se pone en la piel de Cazuza en esta película de Prime Video

Una de las mayores ventajas a las que acceden los usuarios de Prime Video es que pueden ver películas, series y documentales de otros países, y la oferta puede llegar a ser abrumadora, ya que uno no sabe por dónde empezar.

En esta oportunidad te recomendaremos una película que se basa en la historia de uno de los cantantes brasileros más influyentes del mundo. Nos referimos a la película Cazuza: O tempo não para, también conocida como Cazuza: el tiempo no para o Cazuza: el tiempo no se detiene.

¿De qué trata la película Cazuza: el tiempo no para?

La sinopsis de este drama brasilero es la siguiente: "El cantante Cazuza (interpretado por el actor Daniel de Oliveira) alcanza el estrellato en Brasil y eventualmente fallece de SIDA".

Cazuza el tiempo no para
Película Cazuza: el tiempo no para, disponible en Prime Video.

Esta producción se estrenó en 2004, y fue dirigida por Walter Carvalho y Sandra Werneck y protagonizada por Daniel de Oliveira como Cazuza. La película se basa en el libro escrito por la madre de Cazuza, Lucinha Araújo: "Cazuza, só as Mães São Felizes" (Cazuza, solo las madres son felices).

Cuando la película Cazuza: O tempo não para se estrenó en Brasil la película fue una de la más exitosas del año a nivel nacional, y ganó el premio al mejor actor dado por la Asociación de Arte y Crítica de Sao Paulo.

¿Quién fue Cazuza?

Cazuza fue un compositor brasilero que se destacó entre los años 70 y 90. Algunas de sus canciones más importantes fueron "Exagerado", "O Tempo não Pára"(la banda argentina Bersuit Vergarabat hizo un cover a comienzos de los 2000) e "Ideología". El artista falleció en 1990 de un choque séptico a causa del sida en Río de Janeiro a la edad de 32 años.

Embed - O Tempo Não Para — Cazuza revela pra família que vai para a Bahia com os amigos #2

Dónde se puede ver la película Cazuza: el tiempo no para, según tu ubicación geográfica:

  • Estados Unidos: esta película no se encuentra disponible en streaming.
  • Latinoamérica: se puede ver en Prime Video, pero abandonará la plataforma en menos de 2 semanas.
  • España: no está disponible en streaming.

Sin embargo, podemos destacar que la película se encuentra disponible para ver de manera gratuita en YouTube.

