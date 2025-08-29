Cazuza el tiempo no para Película Cazuza: el tiempo no para, disponible en Prime Video.

Esta producción se estrenó en 2004, y fue dirigida por Walter Carvalho y Sandra Werneck y protagonizada por Daniel de Oliveira como Cazuza. La película se basa en el libro escrito por la madre de Cazuza, Lucinha Araújo: "Cazuza, só as Mães São Felizes" (Cazuza, solo las madres son felices).

Cuando la película Cazuza: O tempo não para se estrenó en Brasil la película fue una de la más exitosas del año a nivel nacional, y ganó el premio al mejor actor dado por la Asociación de Arte y Crítica de Sao Paulo.

¿Quién fue Cazuza?

Cazuza fue un compositor brasilero que se destacó entre los años 70 y 90. Algunas de sus canciones más importantes fueron "Exagerado", "O Tempo não Pára"(la banda argentina Bersuit Vergarabat hizo un cover a comienzos de los 2000) e "Ideología". El artista falleció en 1990 de un choque séptico a causa del sida en Río de Janeiro a la edad de 32 años.

Embed - O Tempo Não Para — Cazuza revela pra família que vai para a Bahia com os amigos #2

Dónde se puede ver la película Cazuza: el tiempo no para, según tu ubicación geográfica:

Estados Unidos: esta película no se encuentra disponible en streaming.

Latinoamérica: se puede ver en Prime Video, pero abandonará la plataforma en menos de 2 semanas.

España: no está disponible en streaming.

Sin embargo, podemos destacar que la película se encuentra disponible para ver de manera gratuita en YouTube.