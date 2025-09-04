El secuestro de Mr. Heineken Película "El secuestro de Mr. Heineken", disponible en Prime Video.

El rol del magnate Heineken está a cargo del icónico Anthony Hopkins, quien, como ocurrió en la película El silencio de los inocentes, aparece muy poco tiempo en pantalla, pero sin dudas su presencia no pasa desapercibida. Completan el elenco Sam Worthington, de la saga "Avatar", Jim Sturgess (recordado por películas como "One Day" o "Across the Universe"), Ryan Kwanten, entre otros.

El director de esta cinta es Daniel Alfredson, y tiene una duración de 1 hora y 34 minutos. Además, el sitio web IMDb le brindó una puntuación de 6,1 puntos. Sin dudas es una de las producciones más excitantes y atrapantes de toda la plataforma Prime Video.

¿La película El secuestro de Mr. Heineken está basada en un caso real?

Si, esta producción de Prime Video está basada en el caso real del secuestro de Freddy Heineken, quien fue presidente de la junta directiva y director ejecutivo de la cervecera Heineken International y una de las personas más ricas de los Países Bajos, y su chófer Ab Doderer.

El hecho ocurrió el 9 de noviembre de 1983 en Ámsterdam, y la familia del magnate terminó pagando un rescate de 35 millones de florines holandeses. Los secuestradores Cor van Hout , Willem Holleeder, Jan Boellaard, Frans Meijer y Martin Erkamps fueron finalmente capturados y cumplieron condenas de prisión.

