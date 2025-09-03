Inicio Series y películas Prime Video
La película italiana de Prime Video sobre el romance de un cura y una joven que escandaliza al mundo

Esta película italiana está repleta de escenas subidas de tono, y ya se ha convertido en una de las producciones más vistas en Prime Video

Paula Alonso
Por Paula Alonso [email protected]
Lestate più calda

L'estate più calda, la película italiana que arrasa en Prime Video con sus escenas calientes

La plataforma de streaming Prime Video siempre está sumando a su catálogo películas y series de diversos países, y de esta manera los usuarios pueden acceder a contenido variado y de calidad.

En esta oportunidad te recomendamos una película italiana que se estrenó en el 2023 y que todavía sigue causando conmoción. Nos referimos a la producción titulada El verano más caliente, también conocida por su título original L'estate più calda, o por su título en inglés The Hottest Summer.

¿De qué trata la película El verano más caliente?

La sinopsis de esta película de Prime Video es la siguiente: Lucía trabaja como voluntaria en un campamento de la iglesia en Sicilia durante un verano que bate el récord de calor, pero la llegada de un apuesto diácono que pronto será sacerdote trastoca sus planes.

Película italiana L'estate più calda, disponible en Prime Video.

La película El verano más caliente cuenta con la dirección de Matteo Pilati, y fue protagonizada por Giuseppe Paternò Raddusa, Nicole Damiani, Nino Frassica, Alice Angelica, Tony Lusi, entre otros.

Esta producción tiene una duración de 1 hora y 36 minutos, y además recibió un puntaje de 5,5 puntos en el sitio web IMDb, el cual siempre realiza críticas y reseñas de películas, series y documentales.

Sin lugar a dudas, la sinopsis y la trama de El verano más caliente nos recuerda a otras producciones donde un cura y una joven se enamoran y dan rienda suelta a su pasión, como fue el caso de El secreto del padre Amaron (con Gael García Bernal y Ana Claudia Talancón); la argentina Camila (sobre el romance de Camila O’Gorman y el cura Ladislao Gutiérrez); Luz de Invierno (estrenada en 1963), un clásico de Ingmar Bergman; Ave María (2018), sobre una monja que se enamora de un pastor; entre muchas más.

Dónde se puede ver la película El verano más caliente, según tu ubicación geográfica:

  • Estados Unidos: está disponible en Prime Video como The Hottest Summer.
  • Latinoamérica: se puede ver en Prime Video.
  • España: está disponible en Prime Video.

