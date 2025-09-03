La película italiana de Prime Video sobre el romance de un cura y una joven que escandaliza al mundo

L'estate piu calda Prime Video Película italiana L'estate più calda, disponible en Prime Video.

La película El verano más caliente cuenta con la dirección de Matteo Pilati, y fue protagonizada por Giuseppe Paternò Raddusa, Nicole Damiani, Nino Frassica, Alice Angelica, Tony Lusi, entre otros.

Esta producción tiene una duración de 1 hora y 36 minutos, y además recibió un puntaje de 5,5 puntos en el sitio web IMDb, el cual siempre realiza críticas y reseñas de películas, series y documentales.

Sin lugar a dudas, la sinopsis y la trama de El verano más caliente nos recuerda a otras producciones donde un cura y una joven se enamoran y dan rienda suelta a su pasión, como fue el caso de El secreto del padre Amaron (con Gael García Bernal y Ana Claudia Talancón); la argentina Camila (sobre el romance de Camila O’Gorman y el cura Ladislao Gutiérrez); Luz de Invierno (estrenada en 1963), un clásico de Ingmar Bergman; Ave María (2018), sobre una monja que se enamora de un pastor; entre muchas más.

Embed - L'Estate Più Calda | Trailer Ufficiale | Prime Video

Dónde se puede ver la película El verano más caliente, según tu ubicación geográfica: