"One Fast Move" es una película de acción y aventuras.

Prime Video: ¿De qué trata la película?

"Un soldado que recibió una baja deshonrosa busca a su padre, que nunca conoció, para que lo ayude a alcanzar su sueño de correr motocicletas SuperSport", relata la descripción oficial de Prime Video.

Wes Neal es un joven apasionado por la velocidad que fue expulsado del ejército por participar en carreras de motociclismo. Sin ningún lugar adónde ir y con el deseo de convertirse en profesional, busca a su distanciado padre, Dean Miller, excampeón de motociclismo, para que sea su entrenador. Para ese entonces, el muchacho consigue trabajo en el taller de motocicletas de Abel, el antiguo mentor de Dean, y conoce a una camarera local de la que se enamora.

Wes Neal (K. J. Apa) se enamora de Camila (Maia Reficco).

Al comenzar a entrenar con su padre, se abren nuevas heridas en viejas cicatrices, ya que Dean presiona intensamente a Wes para que sea el mejor, lo que pone a prueba todas las demás relaciones en su vida. El muchacho debe decidir por sí mismo qué quiere para su futuro y, en última instancia, qué vale la pena perder para triunfar en la pista.

Tráiler de la serie

