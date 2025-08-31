K. J. Apa protagoniza la película de acción. Imagen: Prime Video

Prime Video tiene una extensa biblioteca con opciones para todos los integrantes de la familia. Desde series animadas para los más pequeños, dramas románticos para los adolescentes, e incluso thrillers psicológicos o películas de acción para los adultos del hogar.

Los usuarios que pagan una suscripción en Prime Video tienen la posibilidad de descargar contenido para verlo sin conexión en cualquier momento. A su vez, tienen la posibilidad de ver cualquier serie o película en diferentes idiomas y en alta calidad.

Si estás buscando una película para agregar en tu lista de favoritas "One Fast Move" puede ser el título perfecto. Se trata de una producción original de Estados Unidosque se estrenó en 2024 y es protagonizada por K. J. Apa, el actor de "The map that leads to you", Maia Reficco de "La Dolce Villa", y Eric Dane de "Grey's Anatomy".

one fast move
"One Fast Move" es una pel&iacute;cula de acci&oacute;n y aventuras. Imagen: Prime Video

Prime Video: ¿De qué trata la película?

"Un soldado que recibió una baja deshonrosa busca a su padre, que nunca conoció, para que lo ayude a alcanzar su sueño de correr motocicletas SuperSport", relata la descripción oficial de Prime Video.

Wes Neal es un joven apasionado por la velocidad que fue expulsado del ejército por participar en carreras de motociclismo. Sin ningún lugar adónde ir y con el deseo de convertirse en profesional, busca a su distanciado padre, Dean Miller, excampeón de motociclismo, para que sea su entrenador. Para ese entonces, el muchacho consigue trabajo en el taller de motocicletas de Abel, el antiguo mentor de Dean, y conoce a una camarera local de la que se enamora.

Maia Reficco y KJ Appa
Wes Neal (K. J. Apa) se enamora de Camila (Maia Reficco). Imagen: Prime Video

Al comenzar a entrenar con su padre, se abren nuevas heridas en viejas cicatrices, ya que Dean presiona intensamente a Wes para que sea el mejor, lo que pone a prueba todas las demás relaciones en su vida. El muchacho debe decidir por sí mismo qué quiere para su futuro y, en última instancia, qué vale la pena perder para triunfar en la pista.

Tráiler de la serie

Embed - One Fast Move (Doblado Al Español) | Trailer

Reparto de la serie

  • K.J. Apa
  • Maia Reficco
  • Eric Dane
  • Austin North
  • Jackson Hurst
  • Brooke Falcone

