Prime Video estrenó una nueva serie de los creadores de 'Outer Banks' y es todo un éxito

"The Runarounds" se estrenó el 1 de septiembre.

La serie recién se estrena en Prime Video y fusiona el drama adolescente, la música en vivo y el espíritu de los veranos, situando a Carolina del Norte como un nuevo referente en el panorama internacional del entretenimiento.

Prime Video: ¿De qué trata la serie?

"'The Runarounds: música y sueños' trata sobre un grupo de recién graduados de la preparatoria que forman una banda con la esperanza de escapar de los futuros cotidianos que les deparan. El grupo se enamorará y lidiará con varios problemas mientras busca su gran oportunidad y trata de cumplir un sueño casi imposible durante el verano", relata la descripción de Prime Video.

La serie está inspirada en la banda real The Runarounds, que se formó en 2020, y narra el verano donde cinco amigos recién graduados deciden desafiar el destino previsible de su pequeño pueblo para fundar un grupo de rock.

the runarounds serie Los músicos de la banda real The Runarounds, interpretan versiones ficcionadas de sí mismos. Imagen: Prime Video

Impulsados por el deseo de alcanzar la fama y la ambición, los muchachos se enfrentan a muchos retos de la juventud, tensiones familiares, el primer amor, la búsqueda de la identidad y rivalidad. Además, con el paso del tiempo, los lazos forjados en la banda trascienden la música, convirtiéndose en el pilar de una amistad que se asemeja a una familia elegida.

Tráiler de la serie

Reparto de la serie