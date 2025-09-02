Inicio Series y películas Prime Video
Prime Video estrenó una nueva serie de los creadores de 'Outer Banks' y es todo un éxito

Si te gustó "Outer Banks" o "El verano en que me enamoré", tenemos una recomendación ideal para ti. Tiene ocho episodios y está disponible en Prime Video

Paula García
Por Paula García [email protected]
Lilah Pate es una de las actrices del elenco de la serie. Imagen: Prime Video

Prime Video se destaca como una plataforma exitosa en el universo del streaming. Los suscriptores tienen acceso a una biblioteca de contenido audiovisual, desde documentales y películas hasta programación original y reality shows. A continuación, te compartimos una serie de romance, drama y música que cuenta una historia que no te dejará despegarte de la pantalla.

Esta famosa plataforma de streaming tiene contenido disponible en alta calidad que los usuarios pueden ver en computadoras, tabletas, celulares y Smart TV. Asimismo, pueden elegir el lugar y el momento adecuado, ya sea para ver un capítulo o hacer una maratón de episodios, uno detrás del otro.

En esta ocasión, tenemos una recomendación ideal para los amantes del romance y el drama, "The Runarounds". Se trata de una serie original de Estados Unidos creada por Jonas Pate, guionista, director y productor conocido por su trabajo en "Outer Banks".

serie the runarounds
"The Runarounds" se estren&oacute; el 1 de septiembre. Imagen: Prime Video

La serie recién se estrena en Prime Video y fusiona el drama adolescente, la música en vivo y el espíritu de los veranos, situando a Carolina del Norte como un nuevo referente en el panorama internacional del entretenimiento.

Prime Video: ¿De qué trata la serie?

"'The Runarounds: música y sueños' trata sobre un grupo de recién graduados de la preparatoria que forman una banda con la esperanza de escapar de los futuros cotidianos que les deparan. El grupo se enamorará y lidiará con varios problemas mientras busca su gran oportunidad y trata de cumplir un sueño casi imposible durante el verano", relata la descripción de Prime Video.

La serie está inspirada en la banda real The Runarounds, que se formó en 2020, y narra el verano donde cinco amigos recién graduados deciden desafiar el destino previsible de su pequeño pueblo para fundar un grupo de rock.

the runarounds serie
Los m&uacute;sicos de la banda real The Runarounds, interpretan versiones ficcionadas de s&iacute; mismos. Imagen: Prime Video

Impulsados por el deseo de alcanzar la fama y la ambición, los muchachos se enfrentan a muchos retos de la juventud, tensiones familiares, el primer amor, la búsqueda de la identidad y rivalidad. Además, con el paso del tiempo, los lazos forjados en la banda trascienden la música, convirtiéndose en el pilar de una amistad que se asemeja a una familia elegida.

Tráiler de la serie

Embed - The Runarounds - Tráiler Oficial | Prime Video España

Reparto de la serie

  • William Lipton
  • Axel Ellis
  • Jeremy Yun
  • Zendé Murdock
  • Jesse Golliher
  • Lilah Pate
  • Marley Aliah

