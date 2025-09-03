Inicio Series y películas Series
Es una de las mejores series de los últimos tiempos y está en Prime Video

Esta serie marcó de por vida múltiples generaciones, y durante nueve temporadas obsesionó a jóvenes de todo el mundo. Ahora está disponible en Prime Video

Paula García
Por Paula García [email protected]
La serie es protagonizada por Chad Michael Murray y Sophia Bush

Prime Video ofrece una infinidad de opciones para los usuarios. Desde comedias románticas para los amantes del amor, hasta thrillers psicológicos para quienes disfrutan del suspenso corriendo por sus venas o historias de acción sorprendentes. Esta vez, compartimos como recomendación una serie de drama romántico catalogada como una de las mejores series de la última década.

Quienes tienen Prime Video pueden disfrutar del contenido en alta calidad. Además, tienen la posibilidad de descargar las series y películas para verlas sin conexión, en cualquier momento, ya sea para ver un capítulo o hacer una maratón de episodios.

Si quieres añadir una serie a tu lista de favoritos, "One Tree Hill" puede ser la alternativa ideal. Es una producción de Estados Unidos que estrenó su primera temporada en 2003 con 22 episodios. Como obtuvo gran recibimiento del público, siguió estrenando temporadas hasta llegar a la novena y última.

serie one tree hill prime video
La serie cuenta con un total de 187 episodios. Imagen: Prime Video

Prime Video: ¿De qué trata la serie?

"'One Tree Hill' es una ciudad pequeña. Quizá demasiado pequeña para los hermanastros Lucas y Nathan Scott, que comparten el mismo padre pero dos vidas muy diferentes", relata la descripción oficial de Prime Video.

La serie narra la historia de un grupo de jóvenes y sus familias en un pequeño pueblo llamado Tree Hill, una localidad costera de Carolina del Norte, a través del paso de estos por la escuela secundaria y después la universidad.

serie one tree hill
La serie explora la vida en el pueblo Tree Hill. Imagen: Prime Video

Lucas y Nathan Scott son dos hermanastros que comparten el mismo padre, aunque sólo Nathan ha crecido con su progenitor, por lo que ha generado un gran resentimiento entre ambos. Cuando Lucas entra en el equipo de baloncesto de su nuevo instituto amenaza el liderazgo de su hermano Nathan. A esto se suman los conflictos amistosos y amorosos.

"One Tree Hill" sigue la fórmula mágica de mezclar enamoramientos y desengaños con momentos muchos más dramáticos en el seno de la rivalidad entre los hermanastros.

Tráiler de la serie

Embed - One Tree Hill - Capitulo 1 (Primeros Minutos) Sub. Español

Reparto de la serie

  • James Lafferty
  • Bethany Joy Lenz
  • Sophia Bush
  • Chad Michael Murray
  • Hilarie Burton

