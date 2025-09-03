Es una de las mejores series de los últimos tiempos y está en Prime Video

serie one tree hill prime video La serie cuenta con un total de 187 episodios. Imagen: Prime Video

Prime Video: ¿De qué trata la serie?

"'One Tree Hill' es una ciudad pequeña. Quizá demasiado pequeña para los hermanastros Lucas y Nathan Scott, que comparten el mismo padre pero dos vidas muy diferentes", relata la descripción oficial de Prime Video.

La serie narra la historia de un grupo de jóvenes y sus familias en un pequeño pueblo llamado Tree Hill, una localidad costera de Carolina del Norte, a través del paso de estos por la escuela secundaria y después la universidad.

serie one tree hill La serie explora la vida en el pueblo Tree Hill. Imagen: Prime Video

Lucas y Nathan Scott son dos hermanastros que comparten el mismo padre, aunque sólo Nathan ha crecido con su progenitor, por lo que ha generado un gran resentimiento entre ambos. Cuando Lucas entra en el equipo de baloncesto de su nuevo instituto amenaza el liderazgo de su hermano Nathan. A esto se suman los conflictos amistosos y amorosos.

"One Tree Hill" sigue la fórmula mágica de mezclar enamoramientos y desengaños con momentos muchos más dramáticos en el seno de la rivalidad entre los hermanastros.

Tráiler de la serie

Embed - One Tree Hill - Capitulo 1 (Primeros Minutos) Sub. Español

Reparto de la serie