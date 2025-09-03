La actriz Gal Gadot interpreta a la agente Rachel Stone en la película de Netflix.

La plataforma de Netflix es un éxito mundial con la película Agente Stone, para muchos usuarios una excelente chance para disfrutar de una propuesta de acción y suspenso, muy bien interpretada por la actriz Gal Gadot, quien se lleva todos los elogios.

Si de acción se habla, está película estadounidense de 2023 es la medida justa para todos los amantes de este género, ya que se encontrarán con una trama muy movida.

Cómo en otros papeles, en otras producciones, la actriz Gal Gadot lleva al extremo una historia de dientes apretados, que contiene efectos visuales que no te dejarán mover del sillón.

La película dirigida por Tom Harper y dueña de un elenco de alta jerarquía, tiene una duración de 2 horas, está disponible en el catálogo de series y películas de Netflix desde agosto del 2023 y es una oportunidad única para regalarle a los ojos una alta dosis de adrenalina.

Así como la crítica la destacó con buenas reseñas, los suscriptores de Netflix la siguen recomendando, como el primer día que aterrizó a la plataforma.

netflix-pelicula-gal-gadot
La actriz Gal Gadot interpreta a una heroína que todo lo puede.

Netflix: de qué trata la película Agente Stone

Los espectadores se deleitarán con la aguerrida personalidad de la agente Rachel Stone (Gal Gadot), una súper mujer que todo lo puede, es sumamente inteligente y brilla con su astucia. Esta agente de inteligencia es la única heroína que alcanza a interponerse entre la organización mundial para la que trabaja, que se encarga de pregonar la paz, y la pérdida de su activo más codiciado.

netflix-gal-gadot-pelicula-agente-stone
La acción y adrenalina está presentes todo el tiempo en esta película de Netflix.

Reparto de Agente Stone, película de Netflix

  • Gal Gadot (Rachel Stone)
  • Jamie Dornan (Parker)
  • Alia Bhatt (Keya Dhawan)
  • Sophie Okonedo (Nomad)
  • Jing Lusi (Yang)

Tráiler de Agente Stone, película de Netflix

Embed - Agente Stone | Gal Gadot | Tráiler oficial | Netflix

Dónde ver la película Agente Stone, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Agente Stone se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Heart of Stone se puede ver en Netflix.
  • España: la película Agente Stone se puede ver en Netflix.

