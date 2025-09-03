La película dirigida por Tom Harper y dueña de un elenco de alta jerarquía, tiene una duración de 2 horas, está disponible en el catálogo de series y películas de Netflix desde agosto del 2023 y es una oportunidad única para regalarle a los ojos una alta dosis de adrenalina.

Así como la crítica la destacó con buenas reseñas, los suscriptores de Netflix la siguen recomendando, como el primer día que aterrizó a la plataforma.

netflix-pelicula-gal-gadot La actriz Gal Gadot interpreta a una heroína que todo lo puede.

Netflix: de qué trata la película Agente Stone

Los espectadores se deleitarán con la aguerrida personalidad de la agente Rachel Stone (Gal Gadot), una súper mujer que todo lo puede, es sumamente inteligente y brilla con su astucia. Esta agente de inteligencia es la única heroína que alcanza a interponerse entre la organización mundial para la que trabaja, que se encarga de pregonar la paz, y la pérdida de su activo más codiciado.

netflix-gal-gadot-pelicula-agente-stone La acción y adrenalina está presentes todo el tiempo en esta película de Netflix.

Reparto de Agente Stone, película de Netflix

Gal Gadot (Rachel Stone)

Jamie Dornan (Parker)

Alia Bhatt (Keya Dhawan)

Sophie Okonedo (Nomad)

Jing Lusi (Yang)

Tráiler de Agente Stone, película de Netflix

Embed - Agente Stone | Gal Gadot | Tráiler oficial | Netflix

Dónde ver la película Agente Stone, según la zona geográfica