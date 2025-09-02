Liderando un elenco excepcional, Bandidos llegó a Netflix el año pasado con una historia de amigos que buscan un tesoro y que están liderados por Ester Expósito, quién interpreta Lilí.

La primera temporada estrenada en mayo de 2024 tiene siete capítulos, lo mismo que la segunda, que llegó el catálogo de Netflix a principios del 2025.

netflix-ester-exposito-serie-bandidos La actriz Ester Expósito se roba todas las miradas en esta serie de Netflix.

Netflix: de qué trata la serie Bandidos

Miguel (Alfonso Dosal) y Lilí (Ester Expósito) forman parte de un grupo de inadaptados, que se embarcan en una aventura en el caribe mexicano, buscando un tesoro que está escondido en una tumba submarina en el mar, en un galeón español. El problema es que no son los únicos que buscan el tesoro maya, por lo que estos astutos estafadores tendrán que agudizar su ingenio y hacer lo que sea para alcanzar el éxito.

netflix-ester-exposito-bandidos-serie La serie de Netflix la rompe con un elenco variopinto.

Reparto de Bandidos, serie de Netflix

Ester Expósito (Lilí)

Alfonso Dosal (Miguel)

Nicolás Furtado (Octavio)

Juan Pablo Medina (Wilson)

Mabel Cadena (Inés)

Andrés Baida (Ariel)

Tráiler de Bandidos, serie de Netflix

Embed - Bandidos | Tráiler oficial | Netflix

Dónde ver la serie Bandidos, según la zona geográfica