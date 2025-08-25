emily en parís- temporada 5 (3) Se estaba rodando la quinta temporada de Emily en París cuando falleció un miembro de la serie de Netflix

Quién murió en Emily en París

El trágico suceso ocurrió mientras el equipo se preparaba para filmar una de las escenas finales en el histórico Hotel Danieli. Según medios locales, Diego Borella, asistente de producción, se desplomó repentinamente. Los médicos que se encontraban en el set intentaron reanimarlo, pero lamentablemente no lograron salvarle la vida.

El hombre, de 47 años, tenía una sólida carrera en cine y televisión y según las autoridades sanitarias que lo atendieron en el set de Emily en Paris, la causa de su muerte habría sido un ataque cardíaco repentino.

“Nos entristece profundamente confirmar el repentino fallecimiento de un miembro de la familia productora de Emily in Paris”, expresó un portavoz de Paramount Television Studios . “Nuestro más sentido pésame a su familia y seres queridos en estos momentos tan difíciles”.

diego borella, emily en pais Diego Borella, el miembro de Emily en París que falleció hace unos días

Borella, oriundo de Venecia, se había formado en Roma, Londres y Nueva York, antes de formar parte del programa de Netflix. Su carrera abarcó no solo la industria audiovisual, sino también la literatura. En los últimos meses, se había dedicado a escribir poesía, cuentos infantiles y relatos de hadas.

El fallecimiento de Diego Borella deja una marca dolorosa en el equipo de Emily in Paris y según confirmaron medios locales, llevó a la decisión de suspender temporalmente el rodaje de la serie.