Anya Taylor-Joy es un complemento perfecto para la intensidad de Skarsgård. Olga es una esclava eslava con afinidad por lo sobrenatural que logra evadir los clichés de la dama indefensa.

Un príncipe guerrero vikingo emprende una sangrienta búsqueda de venganza contra su tío, quien asesinó a su padre, secuestró a su madre y usurpó su trono.

El príncipe Amleth está a punto de convertirse en hombre pero, en ese momento, su tío asesina brutalmente a su padre y secuestra a la madre del niño.

Dos décadas después, Amleth es un vikingo que tiene la misión de salvar a su madre.

Apple TV: de qué se trata la película El hombre del norte

Islandia, principios del siglo X. El pequeño príncipe nórdico Amleth ve como su padre el rey Horvendill (Ethan Hawke) es asesinado a manos del sanguinario Fjölnir (Claes Bang).

Ya entrado en la edad adulta (y con los rasgos de Alexander Skarsgård) emprende una misión de venganza en la que no se detendrá ante nada y ante nadie, dejando un pavoroso reguero de sangre a su paso.

elhombre Anya Taylor-Joy. Tiene un papel importante en la película, El hombre del norte.

El argumento se basa en una historia que aparece en Gesta Danorum (Historia de los daneses), una colección de tradiciones orales escrita hacia el año 1200 por Saxo Grammaticus.

Una historia nórdica que inspiró el Hamlet de Shakespeare, ambientada en el mundo de los vikingos

Apple TV: reparto de la película El hombre del norte

Alexander Skarsgård

Nicole Kidman

Claes Bang

Anya Taylor-Joy

Trailer de la película El hombre del norte