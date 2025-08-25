Jason Statham. El actor británico brilla en la película

Jason Statham se luce con este papel poco visto, pero que triunfa en el catálogo que tiene Disney Plus. La película de Disney Plus, Espías, gira en torno a Susan Cooper, una asistente que ayuda al agente secreto Bradley Finn, juntos forman una mancuerna sólida en la central de inteligencia, misma que se encarga de atrapar mafiosos.

Muy buena propuesta. Espías es una excelente película de Disney Plus donde brilla Jason Statham.

Un día Bradley es asesinado en medio de una peligrosa misión en la que intentará acercarse a Rayna Boyanov, terriblemente mala y con intenciones de matar a quien se le cruce en el camino.

Susan es reclutada como agente en acción, para acercarse a la misteriosa mujer antes que esta venda una bomba nuclear.

A pesar de que muchos lo verán como un filme de comedia; sin embargo, este pertenece al género de espías. De principio a fin la cinta logra entretener al público y muchas de las veces reirá con las situaciones, unas inverosímiles y otras no tanto.

Por otra parte, el señor Jason Statham, aquí muestra una faceta cómica un tanto extraña que sin duda alguna te logra sacar una carcajada.

Disney Plus: de qué se trata la película Espías

Susan Cooper (Melissa McCarthy) es una modesta y sedentaria analista de la CIA y la heroína olvidada de las misiones más peligrosas de la agencia.

Jason Stataham. En un protagónico muy poco habitual, el actor inglés brilla en Espías.

Pero cuando su compañero (Jude Law) desaparece de la faz de la Tierra y otro agente (Jason Statham) se ve envuelto en problemas, Susan se presenta voluntaria como agente secreto para emprender una misión encubierta en la que se tendrá que infiltrar en el mundo de un sanguinario traficante de armas para evitar un desastre mundial.

Disney Plus: reparto de la película Espías

  • Melissa McCarthy
  • Jason Statham
  • Rose Byrne
  • Jude Law
  • Morena Baccarin
  • Bobby Cannavale
  • Allison Janney

Trailer de la película Espías

Embed - ESPÍAS | Tráiler

