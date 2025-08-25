A pesar de que muchos lo verán como un filme de comedia; sin embargo, este pertenece al género de espías. De principio a fin la cinta logra entretener al público y muchas de las veces reirá con las situaciones, unas inverosímiles y otras no tanto.

Por otra parte, el señor Jason Statham, aquí muestra una faceta cómica un tanto extraña que sin duda alguna te logra sacar una carcajada.

Disney Plus: de qué se trata la película Espías

Susan Cooper (Melissa McCarthy) es una modesta y sedentaria analista de la CIA y la heroína olvidada de las misiones más peligrosas de la agencia.

espias1 Jason Stataham. En un protagónico muy poco habitual, el actor inglés brilla en Espías.

Pero cuando su compañero (Jude Law) desaparece de la faz de la Tierra y otro agente (Jason Statham) se ve envuelto en problemas, Susan se presenta voluntaria como agente secreto para emprender una misión encubierta en la que se tendrá que infiltrar en el mundo de un sanguinario traficante de armas para evitar un desastre mundial.

Disney Plus: reparto de la película Espías

Melissa McCarthy

Jason Statham

Rose Byrne

Jude Law

Morena Baccarin

Bobby Cannavale

Allison Janney

Trailer de la película Espías