Disney Plus: de qué se trata Hombre en llamas

La reseña de la película Hombre en llamas nos cuenta que John Creasy (Denzel Washington) lleva una vida solitaria y malhumorada, en gran parte debido a su profesión como agente del gobierno y a sus continuos flirteos con el alcohol.

Un día le ofrecen cambiar de aires y convertirse en el guardaespaldas de una niña que estaba amenazada de secuestro, Lupita Ramos.

Los secuestros a menores en la Ciudad de México son muy frecuentes y este tipo de advertencias no suelen caer en saco roto. No obstante, John se muestra reticente a aceptar el empleo, siendo su animadversión hacia los niños, por considerarse incapaz de tratar con ellos, el argumento central de su negativa.

hombre1 Hombre en llamas. Denzel Washington arrasó con esta exitosa película.

Al final, y después de meditarlo, acepta proteger a Lupita.

Al principio, la relación entre ellos es fría y cortante. La niña despierta cierto recelo hacia su protector y este está cada vez más arrepentido de haber accedido.

Pero con el paso del tiempo ambos consiguen limar asperezas y crean una relación muy estrecha, casi parental. A John se le despiertan sentimientos que ni sospechaba que tenía y es por eso que, cuando finalmente secuestran a la niña, él se toma el caso como algo personal.

No está salvando a un cliente, sino a la que siente como su hija, así que la venganza que se propone contra los raptores será despiadada.

Disney Plus: reparto de la película Hombre en llamas

Denzel Washington

Dackota Fanming

Macr Anthony

Radha Mitchell

Christopher Walken

Mickey Rourke

Trailer de la película Hombre en llamas