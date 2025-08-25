Netflix y la serie latinoamericana que arrasa con un drama basado en hechos reales

Netflix brilla con un catálogo de series y películas armado para todos los gustos. Una serie surgida en Latinoamérica ha convertido uno de los casos de secuestros más escandalosos y emotivo del país, en una de las historias más buscadas del género en la plataforma, y apenas tiene 6 capítulos: 42 días en la oscuridad.

El catálogo de series y películas tiene muchas propuestas latinoamericanas, con ofertas del género dramático que siempre sorprenden a los suscriptores del catálogo de Netflix a lo largo del mundo. Esta serie es una producción chilena que paralizó la plataforma con una historia basada en hechos reales, que refleja las fallas del sistema judicial y la violencia de género en el territorio trasandino.

42 dias en la oscuridad 2
La serie de Netflix muestra el caso que escandalizó a todo Chile

Esta serie trajo al catálogo de series y películas, una historia que tranquilamente podrías ver en una producción de Hollywood, pero que solo reflejo un caso real ocurrido en territorio chileno, cuando una mujer desapareció en el 2010. Este hecho causó que un país entero se paralizara, y esta oferta de Netflix refleja a la perfección, lejos de ser un documental, lo ocurrido.

6 capítulos fueron más que suficientes para que esta serie consiguiera números impensados dentro de Netflix, y es que su llegada al catálogo de series y películas no fue con todas las luces, pero poco a poco se ganó el respeto de los suscriptores. A lo largo de esta historia, el drama te sumergirá a todo lo que giró en torno a este caso, y que se ganó grandes reseñas de la crítica especializada.

Netflix decidió incorporar a esta serie al catálogo de series y películas a inicios del 2022, para ser una de las mejores historias latinoamericanas basadas en hechos reales de la plataforma.

Embed - 42 días en la oscuridad | Tráiler Oficial | Netflix

Netflix: de que trata la serie 42 días en la oscuridad

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie chilena basada en hechos reales, 42 días en la oscuridad centra su historia en: "En medio de una tormenta mediática, una mujer lidera la búsqueda de su hermana desaparecida en una exclusiva comunidad de Chile. Inspirada en un caso real".

La serie es una de las ofertas más crudas y emotivas que puedes encontrar dentro del catálogo de Netflix.

42 dias en la oscuridad 1
En solo 6 capítulos, la serie de Netflix reflejó el caso a la perfección

Reparto de la serie de Netflix, 42 días en la oscuridad

  • Claudia Di Girolamo como Cecilia Montes
  • Pablo Macaya como Víctor Pizarro
  • Daniel Alcaíno como Mario Medina
  • Aline Küppenheim como Verónica Montes
  • Julia Lübbert como Karen «Kari» Medina
  • Monserrat Lira como Emilia Medina
  • Gloria Münchmeyer como Berta del Río
  • Amparo Noguera como Nora Figueroa
  • Néstor Cantillana como Braulio Sánchez
  • Claudio Arredondo como Manuel Toledo
  • Daniela Pino como Paula Asenjo
  • Iván Cáceres como Joaquín Pizarro

