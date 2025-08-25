Netflix y la serie latinoamericana que arrasa con un drama basado en hechos reales

6 capítulos fueron más que suficientes para que esta serie consiguiera números impensados dentro de Netflix, y es que su llegada al catálogo de series y películas no fue con todas las luces, pero poco a poco se ganó el respeto de los suscriptores. A lo largo de esta historia, el drama te sumergirá a todo lo que giró en torno a este caso, y que se ganó grandes reseñas de la crítica especializada.

Netflix decidió incorporar a esta serie al catálogo de series y películas a inicios del 2022, para ser una de las mejores historias latinoamericanas basadas en hechos reales de la plataforma.

Embed - 42 días en la oscuridad | Tráiler Oficial | Netflix

Netflix: de que trata la serie 42 días en la oscuridad

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie chilena basada en hechos reales, 42 días en la oscuridad centra su historia en: "En medio de una tormenta mediática, una mujer lidera la búsqueda de su hermana desaparecida en una exclusiva comunidad de Chile. Inspirada en un caso real".

La serie es una de las ofertas más crudas y emotivas que puedes encontrar dentro del catálogo de Netflix.

42 dias en la oscuridad 1 En solo 6 capítulos, la serie de Netflix reflejó el caso a la perfección

Reparto de la serie de Netflix, 42 días en la oscuridad