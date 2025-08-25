Esta película dramática de Netflix gira en torno a una inspectora que investiga una serie de muertes infantiles.

Los usuarios de Netflix que vieron la película española Ofrenda a la tormenta, terminaron con la piel de gallina y la eligieron entre todas las series y películas del catálogo, dentro de las producciones de drama y misterio que hay para elegir.

Es que esta propuesta de Netflix del año 2020 está catalogada como una de las mejores entregas dramáticas de los últimos tiempos y relata una historia estremecedora e inquietante, que mantiene con intriga al usuario desde el primer minuto.

Una serie de muertes infantiles y una investigadora con mucho por resolver, hacen de esta película el plan perfecto para ver cualquier día de la semana.

Ofrenda a la tormenta, escrita por Luiso Berdejo y dirigida por Fernando González Molina, está protagonizada por Marta Etura y Leonardo Sbaraglia, y completa la trilogía de Baztán, que está conformada por El guardián invisible (2017) y Legado en los Huesos (2019).

Con una duración de 2 horas y 19 minutos, esta película se unió a la plataforma de Netflix en julio de 2020.

Marta Etura y Leonardo Sbaraglia son los protagonistas de esta película de Netflix.

Netflix: de qué trata la película Ofrenda a la tormenta

Amaia Salazar (Marta Etura) es una inspectora que siente miedo por el peligro que representó enfrentar a su madre hace un tiempo atrás, más allá de lo dictaminado por la Guardia Civil y el juez Markina, quienes dieron por cerrado el caso tras el enfrentamiento. Con ese panorama, la jueza investiga una serie de muertes infantiles y rituales dantescos, llevándola a indagar sobre el fallecimiento de una niña en especial, bajo confusas circunstancias en el valle de Baztán.

El drama y misterio están latentes desde el comienzo en esta película de Netflix.

Reparto de Ofrenda a la tormenta, película de Netflix

  • Marta Etura (Amaia Salazar)
  • Leonardo Sbaraglia (Javier Markina)
  • Nene (Jonan Etxaide)
  • Francesc Orella (Fermín Montes)
  • Imanol Arias (Padre Sarasola)
  • Álvaro Cervantes (Berasategui)
Dónde ver la película Ofrenda a la tormenta, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Ofrenda a la tormenta se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Offering to the storm se puede ver en Netflix.
  • España: Misión: la película Ofrenda a la tormenta se puede ver en Netflix.

