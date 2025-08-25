Ofrenda a la tormenta, escrita por Luiso Berdejo y dirigida por Fernando González Molina, está protagonizada por Marta Etura y Leonardo Sbaraglia, y completa la trilogía de Baztán, que está conformada por El guardián invisible (2017) y Legado en los Huesos (2019).
Con una duración de 2 horas y 19 minutos, esta película se unió a la plataforma de Netflix en julio de 2020.
Marta Etura y Leonardo Sbaraglia son los protagonistas de esta película de Netflix.
Netflix: de qué trata la película Ofrenda a la tormenta
Amaia Salazar (Marta Etura) es una inspectora que siente miedo por el peligro que representó enfrentar a su madre hace un tiempo atrás, más allá de lo dictaminado por la Guardia Civil y el juez Markina, quienes dieron por cerrado el caso tras el enfrentamiento. Con ese panorama, la jueza investiga una serie de muertes infantiles y rituales dantescos, llevándola a indagar sobre el fallecimiento de una niña en especial, bajo confusas circunstancias en el valle de Baztán.
El drama y misterio están latentes desde el comienzo en esta película de Netflix.
Reparto de Ofrenda a la tormenta, película de Netflix
- Marta Etura (Amaia Salazar)
- Leonardo Sbaraglia (Javier Markina)
- Nene (Jonan Etxaide)
- Francesc Orella (Fermín Montes)
- Imanol Arias (Padre Sarasola)
- Álvaro Cervantes (Berasategui)
Dónde ver la película Ofrenda a la tormenta, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Ofrenda a la tormenta se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Offering to the storm se puede ver en Netflix.
- España: Misión: la película Ofrenda a la tormenta se puede ver en Netflix.