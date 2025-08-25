La actriz Amanda Seyfried interpreta a Eve en la película de Netflix.

La actriz Amanda Seyfried interpreta a Eve en la película de Netflix.

La plataforma de Netflix, que transita un excelente segundo semestre del 2025 en materia de estrenos, acaba de sumar una película maravillosa, para ver en familia. Se trata de Mi amigo Enzo, una joya distinguida entre todas las series y películas del catálogo.

Esta comedia dramática estadounidense es del año 2019 y tiene como protagonistas principales a Milo Ventimiglia y Amanda Seyfried.

Basada en la novela del mismo nombre de 2008 del escritor Gareth Stein, esta película que era una de las más esperadas y ha colmado las expectativas de los suscriptores que ya la vieron, es especial para ver cualquier momento de la semana, solo o en familia.

La trama de la película de Netflix gira en torno a la particular relación entre una familia y un perro llamado Enzo, único en el mundo.

Este título familiar de Netflix, uno de los más emocionantes y que probablemente te sacará alguna lágrima, se estrenó el 24 de agosto de 2025, dura 1 hora y 49 minutos.

La película de Netflix es especial para ver en familia.

Netflix: de qué trata la película Mi amigo Enzo

La película que acaba de llegar a la plataforma de Netflix tiene como protagonista principal a un perro llamado Enzo (la voz es de Kevin Costner). Esta mascota, muy astuta y filosófica, mantiene una relación muy particular con su dueño Denny Swift (Milo Ventimiglia), un piloto de carreras que aspira a llegar a la F1. Denny cuenta, además, con el apoyo de su esposa Eve (Amanda Seyfried).

El perro llamado Enzo se roba todas las miradas en la película de Netflix.

Reparto de Mi amigo Enzo, película de Netflix

  • Kevin Costner (Enzo, el perro –voz-)
  • Milo Ventimiglia (Denny Swift)
  • Amanda Seyfried (Avery “Eve” Swift)
  • Kathy Baker (Trish)
  • Martin Donovan (Maxwell)
  • Gary Cole (Don Kitch)
  • McKinley Belcher III (Mark Finn)
  • Andres Joseph como (Tony)

Tráiler de Mi amigo Enzo, película de Netflix

Embed - MI AMIGO ENZO | Primer Tráiler Doblado | Próximamente - Solo en cines

Dónde ver la película Mi amigo Enzo, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Mi amigo Enzo se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Mi amigo Enzo se puede ver en Disney y YouTube TV.
  • España: la película Mi amigo Enzo se puede ver en Disney.

