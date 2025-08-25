La trama de la película de Netflix gira en torno a la particular relación entre una familia y un perro llamado Enzo, único en el mundo.
Este título familiar de Netflix, uno de los más emocionantes y que probablemente te sacará alguna lágrima, se estrenó el 24 de agosto de 2025, dura 1 hora y 49 minutos.
netflix-pelicula-mi-amigo-enzo
La película de Netflix es especial para ver en familia.
Netflix: de qué trata la película Mi amigo Enzo
La película que acaba de llegar a la plataforma de Netflix tiene como protagonista principal a un perro llamado Enzo (la voz es de Kevin Costner). Esta mascota, muy astuta y filosófica, mantiene una relación muy particular con su dueño Denny Swift (Milo Ventimiglia), un piloto de carreras que aspira a llegar a la F1. Denny cuenta, además, con el apoyo de su esposa Eve (Amanda Seyfried).
netflix-mi-amigo-enzo-pelicula
El perro llamado Enzo se roba todas las miradas en la película de Netflix.
Reparto de Mi amigo Enzo, película de Netflix
- Kevin Costner (Enzo, el perro –voz-)
- Milo Ventimiglia (Denny Swift)
- Amanda Seyfried (Avery “Eve” Swift)
- Kathy Baker (Trish)
- Martin Donovan (Maxwell)
- Gary Cole (Don Kitch)
- McKinley Belcher III (Mark Finn)
- Andres Joseph como (Tony)
Tráiler de Mi amigo Enzo, película de Netflix
Embed - MI AMIGO ENZO | Primer Tráiler Doblado | Próximamente - Solo en cines
Dónde ver la película Mi amigo Enzo, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Mi amigo Enzo se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Mi amigo Enzo se puede ver en Disney y YouTube TV.
- España: la película Mi amigo Enzo se puede ver en Disney.