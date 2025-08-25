La trama de la película de Netflix gira en torno a la particular relación entre una familia y un perro llamado Enzo, único en el mundo.

Este título familiar de Netflix, uno de los más emocionantes y que probablemente te sacará alguna lágrima, se estrenó el 24 de agosto de 2025, dura 1 hora y 49 minutos.

netflix-pelicula-mi-amigo-enzo La película de Netflix es especial para ver en familia.

Netflix: de qué trata la película Mi amigo Enzo

La película que acaba de llegar a la plataforma de Netflix tiene como protagonista principal a un perro llamado Enzo (la voz es de Kevin Costner). Esta mascota, muy astuta y filosófica, mantiene una relación muy particular con su dueño Denny Swift (Milo Ventimiglia), un piloto de carreras que aspira a llegar a la F1. Denny cuenta, además, con el apoyo de su esposa Eve (Amanda Seyfried).

netflix-mi-amigo-enzo-pelicula El perro llamado Enzo se roba todas las miradas en la película de Netflix.

Reparto de Mi amigo Enzo, película de Netflix

Kevin Costner (Enzo, el perro –voz-)

Milo Ventimiglia (Denny Swift)

Amanda Seyfried (Avery “Eve” Swift)

Kathy Baker (Trish)

Martin Donovan (Maxwell)

Gary Cole (Don Kitch)

McKinley Belcher III (Mark Finn)

Andres Joseph como (Tony)

Tráiler de Mi amigo Enzo, película de Netflix

Dónde ver la película Mi amigo Enzo, según la zona geográfica