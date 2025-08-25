Netflix: descubre la serie de 7 capítulos con una trama audaz que cautiva a todos y está incendiando la pantalla

SAMARA WEAVING HOLLYWOOD.jpg

"La dimensión sentimental de la serie y la potencia de la mayoría de actuaciones se vuelven contagiosas y hacen que los defectos de 'Hollywood' sean fáciles de perdonar", afirmó Alan Sepinwall de Rolling Stone.

Mientras tanto, para Collider, "es imposible no sonreír de alegría" con esta serie de Netflix "cuando todas las piezas encajan a la perfección. Es extremadamente satisfactoria y tiene un mensaje muy valioso".

hollywood serie.jpg Hollywood centra su trama en un puñado de aspirantes a actores y cineastas que buscan cumplir sus sueños, cueste lo que cueste.

Netflix: de qué trata la serie Hollywood

La serie Hollywood ambienta su trama en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, cuando un grupo de ávidos aspirantes a actores y cineastas hará casi cualquier cosa por cumplir sus sueños en la industria del espectáculo de Hollywood.

Ambientada en los años 40, cuenta la historia de un grupo de aspirantes a actores y cineastas que buscan alcanzar la fama en Tinseltown cueste lo que cueste. Cada personaje ofrece un punto de vista diferente y único sobre la realidad encubierta de la edad de oro de Hollywood, y desvela las injusticias y los prejuicios en cuanto a raza, género y sexo que hoy en día continúan.

Llena de estilo y ambientación, esta serie de Netflix presenta una historia en la que los marginados alcanzan sus sueños. La trama incluye historias reales, como la de Hattie McDaniel, la primera mujer negra en ganar un premio Oscar.

HOLLYWOOD.jpg David Corenswet es uno de los protagonistas de la serie Hollywood, disponible en Netflix.

Reparto de Hollywood, la serie de Netflix

Samara Weaving como Claire Wood

como Claire Wood David Corenswet como Jack Castello

Darren Criss como Raymond Ainsley

Laura Harrier como Camille Washington

Joe Mantello como Richard "Dick" Samuels

Dylan McDermott como Ernest "Ernie" West

Jake Picking como Roy Fitzgerald / Rock Hudson

Jeremy Pope como Archie Coleman

Holland Taylor como Ellen Kincaid

Jim Parsons como Henry Willson

Patti LuPone como Avis Amberg

Netflix: tráiler de la serie Hollywood

