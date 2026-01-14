Prime Video y la película de suspenso más vista del momento

ranking prime video Black Site se posiciona entre las películas más vistas del momento.

Prime Video: ¿de qué trata la serie?

"Un grupo de oficiales con base en un laberinto ultrasecreto debe luchar por sus vidas contra Hatchet, un brillante e infame preso altamente peligroso. Cuando escapa, se convierte en una amenaza de consecuencias nefastas y de largo alcance", revela Prime Video.

La película gira en torno a una agente de la CIA, Abby, que trabaja en una instalación secreta subterránea donde se interroga a terroristas de alto perfil, incluyendo a Hatchet, un peligroso criminal que ella busca para vengar la muerte de su familia, pero que escapa y desata una masacre dentro de la prisión, obligándola a luchar por su vida mientras descubre una conspiración mayor.

black site La película se estrenó en el año 2022.

Cuando Hatchet escapa comienza a matar a los oficiales, obligando a Abby a esconderse, sobrevivir y luchar contra él, mientras sospecha de traiciones en el equipo. Ella tiene que descubrir la verdad detrás de la matanza, y desentrañar la conspiración en su contra.

Reparto