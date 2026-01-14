Prime Video es un servicio de streaming de Amazon que ofrece mayormente series y películas para todos los usuarios que pagan suscripciones, aunque también transmite eventos en vivo. Para la suerte de todos, los títulos se pueden descargar para ver sin conexión y en cualquier momento.
Prime Video y la película de suspenso más vista del momento
Los usuarios han posicionado una película protagonizada por Michelle Monaghan entre las más vistas de Prime Video
En esta oportunidad, te recomendamos una película que se estrenó en 2022, pero se agregó recientemente a la plataforma de streaming. De hecho, según Flix Patrol, es la película de suspenso más vista en el mundo, ocupando el ránking 5, por detrás de títulos que son de otro género.
La película en cuestión es Zona Prohibida (Black Site) dirigida por Sophia Banks con un guion de John Collee y Jinder Ho. Se trata de un thriller de acción que relata una historia intrigante que no te dejará despegarte de la pantalla. A continuación, te contamos de qué trata.
Prime Video: ¿de qué trata la serie?
"Un grupo de oficiales con base en un laberinto ultrasecreto debe luchar por sus vidas contra Hatchet, un brillante e infame preso altamente peligroso. Cuando escapa, se convierte en una amenaza de consecuencias nefastas y de largo alcance", revela Prime Video.
La película gira en torno a una agente de la CIA, Abby, que trabaja en una instalación secreta subterránea donde se interroga a terroristas de alto perfil, incluyendo a Hatchet, un peligroso criminal que ella busca para vengar la muerte de su familia, pero que escapa y desata una masacre dentro de la prisión, obligándola a luchar por su vida mientras descubre una conspiración mayor.
Cuando Hatchet escapa comienza a matar a los oficiales, obligando a Abby a esconderse, sobrevivir y luchar contra él, mientras sospecha de traiciones en el equipo. Ella tiene que descubrir la verdad detrás de la matanza, y desentrañar la conspiración en su contra.
Reparto
- Michelle Monaghan
- Pallavi Sharda
- Jason Clarke
- Uli Latukefu
- Jai Courtney
- Todd Lasance