Prime Video: Anna Castillo la rompe con la serie española con capítulos de 30 minutos
Su majestad es una sátira política sobre la monarquía que comienza con el escándalo financiero del rey Alfonso XIV. A raíz de este suceso, el rey decide apartarse de la primera línea pública durante unos meses y designa a su hija Pilar (Anna Castillo) para quedarse al frente de la institución.
La heredera tendrá que demostrarle al país que no es la irresponsable, vaga e inútil que todos creen, con la ayuda de su secretario Guillermo (Ernesto Alteiro).
La serie española Su majestad tiene 1 temporada con 7 episodios. España, año 2024. Pilar es una joven princesa -y futura Reina de España- que de forma repentina y precipitada se ve obligada a quedarse al frente de la institución tras un escándalo que salpica a su padre.
Prime Video: de qué trata la serie Su majestad
Su majestad es una serie comedia que sigue a Pilar, la joven princesa y futura reina de España, quien de forma inesperada debe ponerse al mando de la institución. Su padre, el rey Alfonso XIV, se ha visto implicado en un escándalo y se ve obligado a retirarse de la escena pública durante varios meses.
Prime Video: elenco de la serie Su majestad
- Anna Castillo
- Ernesto Alterio