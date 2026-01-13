Prime Video: Anna Castillo la rompe con la serie española con capítulos de 30 minutos

La serie española Su majestad tiene 1 temporada con 7 episodios. España, año 2024. Pilar es una joven princesa -y futura Reina de España- que de forma repentina y precipitada se ve obligada a quedarse al frente de la institución tras un escándalo que salpica a su padre.

El rey Alfonso XIV. El cual lo aleja de la primera línea pública durante unos meses. Pilar debe demostrarle al país que no es la irresponsable, insolente, vaga e inútil que todos creen. Lo que pasa es que igual tienen algo de razón.

Prime Video: de qué trata la serie Su majestad

sumajestad Recién salida del horno. La serie española Su majestad es furor en Prime Video.

Pese a su juventud y a su poca experiencia, Pilar debe hacer lo posible por demostrar al país que no es la joven irresponsable y vaga que todos los ciudadanos creen.

Aunque no será una tarea sencilla, porque en realidad a ella lo que le gusta es vivir tranquila y sin preocupaciones.

Prime Video: elenco de la serie Su majestad

Anna Castillo

Ernesto Alterio

