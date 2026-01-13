Inicio Series y películas Prime Video
Prime Video: Anna Castillo la rompe con la serie española con capítulos de 30 minutos

Prime Video tiene los mejores estrenos en producciones españolas, una de las recientes series cuenta con 7 capítulos cortos de 30 minutos y es furor entre las plataformas

Pablo González
Por Pablo González [email protected]
Prime Video tiene los mejores estrenos en producciones españolas, una de las recientes series cuenta con 7 capítulos cortos de 30 minutos y es furor entre las plataformas, se trata de Su majestad.

Su majestad es una sátira política sobre la monarquía que comienza con el escándalo financiero del rey Alfonso XIV. A raíz de este suceso, el rey decide apartarse de la primera línea pública durante unos meses y designa a su hija Pilar (Anna Castillo) para quedarse al frente de la institución.

La heredera tendrá que demostrarle al país que no es la irresponsable, vaga e inútil que todos creen, con la ayuda de su secretario Guillermo (Ernesto Alteiro).

La serie española Su majestad tiene 1 temporada con 7 episodios. España, año 2024. Pilar es una joven princesa -y futura Reina de España- que de forma repentina y precipitada se ve obligada a quedarse al frente de la institución tras un escándalo que salpica a su padre.

El rey Alfonso XIV. El cual lo aleja de la primera línea pública durante unos meses. Pilar debe demostrarle al país que no es la irresponsable, insolente, vaga e inútil que todos creen. Lo que pasa es que igual tienen algo de razón.

Prime Video: de qué trata la serie Su majestad

Prime Video: elenco de la serie Su majestad

  • Anna Castillo
  • Ernesto Alterio

Tráiler de la serie Su majestad

Embed - Su Majestad - Tráiler Oficial | Prime Video España

