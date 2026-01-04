Prime Video acaba de incorporar a su extenso catálogo de películas la comedia romántica con Diego Peretti que mezcla amor y mucho más, se trata de Doble discurso.
Diego Peretti sorprende con la comedia que mezcla romance y mucho más
Estamos en la Argentina en una época preelectoral, y justo llega Doble discurso, esta comedia que tiene a políticos, asesores de imagen y periodistas combinados, pero no mezclados, en su trama.
Y a Diego Peretti, Julieta Cardinali y Rafael Ferro en el elenco, que no juegan necesariamente los roles mencionados en ese orden.
La trama gira en torno a la vida de dos personajes bien opuestos: El Griego (Diego Peretti), un carismático asesor político retirado pero a quien le hacen una oferta que no puede rechazar.
Los logros de este asesor con métodos más que cuestionables todavía son motivo de estudio y admiración.
Por el otro lado está Lucía (Julieta Cardinali), una periodista intrépida y punzante que intenta destapar un entramado bastante oscuro en las altas esferas de la política argentina.
Prime Video: de qué trata la película Doble discurso
Esta ocurrente película sigue a El Griego (Diego Peretti), un desafortunado consultor de imagen para políticos, quien tiene un hijo joven.
A pesar de su apariencia poco atractiva y su lamentable pasado, posee increíbles habilidades persuasivas gracias a su dominio de la argumentación.
Ricardo Prat (Rafael Ferro), un carismático candidato, pero limitado intelectualmente, lo contrata como último recurso cuando Camila Hewell (Julieta Cardinali), una periodista combativa, decide confrontarlo para exponer su problemático pasado y los negocios turbios de su familia.
Gracias a El Griego, el candidato comienza a comportarse y a hablar de una forma que hace que la periodista se enamore de él, sin estar consciente de que cada acción y palabra viene de la mente y corazón de alguien que la ama en secreto.
Prime Video: elenco de la película Doble discurso
- Diego Peretti
- Julieta Cardinali
- Rafael Ferro