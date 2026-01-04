Diego Peretti sorprende con la comedia que mezcla romance y mucho más

La trama gira en torno a la vida de dos personajes bien opuestos: El Griego (Diego Peretti), un carismático asesor político retirado pero a quien le hacen una oferta que no puede rechazar.

Los logros de este asesor con métodos más que cuestionables todavía son motivo de estudio y admiración.

Por el otro lado está Lucía (Julieta Cardinali), una periodista intrépida y punzante que intenta destapar un entramado bastante oscuro en las altas esferas de la política argentina.

Prime Video: de qué trata la película Doble discurso

Esta ocurrente película sigue a El Griego (Diego Peretti), un desafortunado consultor de imagen para políticos, quien tiene un hijo joven.

dobled Protagonistas de Doble discurso. Julieta Cardinali, Diego Peretti y Rafael Ferro, brillan en esta gran comedia de Prime Video.

A pesar de su apariencia poco atractiva y su lamentable pasado, posee increíbles habilidades persuasivas gracias a su dominio de la argumentación.

Ricardo Prat (Rafael Ferro), un carismático candidato, pero limitado intelectualmente, lo contrata como último recurso cuando Camila Hewell (Julieta Cardinali), una periodista combativa, decide confrontarlo para exponer su problemático pasado y los negocios turbios de su familia.

Gracias a El Griego, el candidato comienza a comportarse y a hablar de una forma que hace que la periodista se enamore de él, sin estar consciente de que cada acción y palabra viene de la mente y corazón de alguien que la ama en secreto.

Prime Video: elenco de la película Doble discurso

Diego Peretti

Julieta Cardinali

Rafael Ferro

Tráiler de la película Doble discurso