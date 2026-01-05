El thriller de acción más visto de Prime Video que es ideal para ver de un tirón

La película busca retratar la reparación de la relación entre un agente y su hijo adolescente, quebrada tras el fallecimiento de la madre. La vía para contar esta reconciliación es: un grupo de agentes de la DEA tiene hijos adolescentes que asisten al mismo colegio y son amigos íntimos.

refugio mortal film Ray Seale y Deni Matthews-Morales son dos agentes de la DEA.

Cuando el padre de uno de ellos muere en un tiroteo, el resto decide ayudarlo económicamente. Para esto roban a escondidas el equipamiento táctico de sus padres (visores nocturnos y escopetas de balas de goma incluidas) para asaltar los botines de los narcos.

El film dedica tiempo y entusiasmo a las peripecias de los jóvenes y al incipiente noviazgo del protagonista, y por último a la investigación policial. Al parecer, estos hombres rudos no detecten en ningún momento ni el faltante de armas ni el comportamiento errático de sus hijos. El cuadro se completa con padres ausentes cargados de culpa e hijos que, entre "travesura" y "travesura", saquean a un cártel mexicano

