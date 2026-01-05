Si te gustan las historias de acción y suspenso, traemos una recomendación ideal para ti. Se trata de una película disponible en Prime Video que es una de las favoritas en Argentina, de hecho se encuentra en el top 2 de lo más visto por los usuarios, según Flix Patrol, la plataforma que elabora ránkings sobre las plataformas de streaming.
El thriller de acción más visto de Prime Video que es ideal para ver de un tirón
Este film es un thriller de acción que se convierte en un melodrama y tiene giros inesperados. Está entre lo más visto de Prime Video
El film en cuestión se llama Refugio Mortal (Trap House) y es un thriller de acción que se estrenó en 2025. Es dirigida por Michael Dowse y escrita por Gary Scott Thompson y Tom O'Connor. Cuenta un relato que combina suspenso, acción y aventura, junto con dos historias paralelas. Por un lado un grupo de jóvenes que acuden a la secundaria, por el otro un grupo de agentes encubiertos de la DEA.
Prime Video: ¿de qué trata el film?
"En El Paso, Texas, un agente encubierto de la DEA y su compañero deben detener a un audaz grupo de ladrones: sus propios hijos adolescentes. Los jóvenes rebeldes le roban a un peligroso cártel con la ayuda de información altamente confidencial y poniendo en práctica las tácticas aprendidas de sus padres", revela Prime Video.
La película busca retratar la reparación de la relación entre un agente y su hijo adolescente, quebrada tras el fallecimiento de la madre. La vía para contar esta reconciliación es: un grupo de agentes de la DEA tiene hijos adolescentes que asisten al mismo colegio y son amigos íntimos.
Cuando el padre de uno de ellos muere en un tiroteo, el resto decide ayudarlo económicamente. Para esto roban a escondidas el equipamiento táctico de sus padres (visores nocturnos y escopetas de balas de goma incluidas) para asaltar los botines de los narcos.
El film dedica tiempo y entusiasmo a las peripecias de los jóvenes y al incipiente noviazgo del protagonista, y por último a la investigación policial. Al parecer, estos hombres rudos no detecten en ningún momento ni el faltante de armas ni el comportamiento errático de sus hijos. El cuadro se completa con padres ausentes cargados de culpa e hijos que, entre "travesura" y "travesura", saquean a un cártel mexicano
Tráiler
Reparto
- Dave Bautista como Ray Seale.
- Jack Champion es Cody Seale.
- Sophia Lillis interpreta a Deni Matthews-Morales.
- Kate del Castillo como Natalia Cabrera.
- Tony Dalton es Benito Cabrera.