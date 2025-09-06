Película Camila saldrá esta noche Película "Camila saldrá esta noche", disponible en Prime Video.

Esta producción argentina se estrenó en 2022 y tiene una duración total de 103 minutos, y además recibió 6,2 puntos en el sitio web IMDb, el cual siempre realiza reseñas y críticas de películas y series.

La directora de esta película es Inés María Barrionuevo, quien estuvo detrás de otras producciones como Atlántida, Little Bikes o Julia and the Fox. Además, está protagonizada por Nina Dziembrowski (hija del reconocido actor Luis Dziembrowski), Maite Lucía Valero, Adriana Ferrer, Carolina Rojas, Diego Sánches, Federico Sack, entre otros.

La película Camila saldrá esta noche pasó por festivales de renombre como el Festival Internacional de Cine de San Sebastián y el del Mar del Plata, y la filmación fue interrumpida en marzo del 2020 por la pandemia. " Entré en desesperación por la incertidumbre y la paranoia que había, hasta que logré tranquilizarme y en ese momento, decidí pedir el material y me puse editar", aseguró la directora al medio Infobae sobre cómo afrontó la interrupción del rodaje.

