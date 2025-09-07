Inicio Series y películas Prime Video
Prime Video: está dentro del Top 10 de la plataforma, y es uno de los estrenos de horror más esperados del año

Esta película está basada en un cuento homónimo del icónico Stephen King, y ya se ha convertido en lo más visto de Prime Video

Paula Alonso
Por Paula Alonso [email protected]
Prime Video se ha convertido en una de las pocas plataformas de streaming que suma a su catálogo películas de calidad y aclamadas por la crítica. En esta oportunidad, la plataforma ha estrenado una cinta de horror que está causando furor a nivel mundial.

Estamos hablando de la película El Mono, también conocida por su título original The Monkey, la cual está basada en un cuento homónimo de Stephen King.

¿De qué trata la película El Mono?

La sinopsis de la película de horror El Mono es la siguiente: "Dos hermanos gemelos encuentran un misterioso mono de cuerda y una serie de muertes atroces separan a su familia. Veinticinco años más tarde, el mono reanuda su macabra trayectoria, obligando a los hermanos separados a enfrentarse al juguete maldito".

El Mono película
La película de horror El Mono tiene una duración total de 97 minutos, y además recibió un puntaje de 6 puntos en el sitio web IMDb. El protagonista de esta cinta es Theo James (a quien muchos recuerdan tras su paso por la saga de Divergente, la serie The White Lotus, o Sanditon).

Además de Theo James, también aparecen Tatiana Maslany, Elijah Wood, Christian Convery, Colin O'Brien, Rohan Campbell y Sarah Levy. El director de esta cinta es Oz Perkins (el hijo el icónico Anthony Perkins, el protagonista de Psicosis).

"Cruelmente inteligente con algunas piezas inolvidablemente sangrientas, The Monkey reafirma la buena fe del director Osgood Perkins al tiempo que revela que también tiene un sorprendente -aunque enfermo- sentido del humor", es la crítica del sitio web Rotten Tomatoes.

Embed - The Monkey - Tráiler Oficial

Dónde se puede ver la película El Mono, según tu ubicación geográfica:

  • Estados Unidos: se puede ver en Amazon y Hulu, y se encuentra con el título The Monkey.
  • Latinoamérica: está disponible en Prime Video y Apple TV.
  • España: se puede ver en Apple TV.

