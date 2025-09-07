Prime Video: está dentro del Top 10 de la plataforma, y es uno de los estrenos de horror más esperados del año

El Mono película El Mono está basada en un cuento homónimo de Stephen King.

La película de horror El Mono tiene una duración total de 97 minutos, y además recibió un puntaje de 6 puntos en el sitio web IMDb. El protagonista de esta cinta es Theo James (a quien muchos recuerdan tras su paso por la saga de Divergente, la serie The White Lotus, o Sanditon).

Además de Theo James, también aparecen Tatiana Maslany, Elijah Wood, Christian Convery, Colin O'Brien, Rohan Campbell y Sarah Levy. El director de esta cinta es Oz Perkins (el hijo el icónico Anthony Perkins, el protagonista de Psicosis).

"Cruelmente inteligente con algunas piezas inolvidablemente sangrientas, The Monkey reafirma la buena fe del director Osgood Perkins al tiempo que revela que también tiene un sorprendente -aunque enfermo- sentido del humor", es la crítica del sitio web Rotten Tomatoes.

Dónde se puede ver la película El Mono, según tu ubicación geográfica: