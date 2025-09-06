Prime Video y la miniserie de tres episodios protagonizada por el actor de Game of Thrones

gunpowder Gunpowder se estrenó en 2017 y tiene solo tres episodios. Imagen: Prime Video.

Dirigido por J Blakeson, este drama histórico de suspenso está ambientada en el Londres de 1605. A continuación, te contamos de qué se trata, cuáles son los personajes principales y otros detalles.

Prime Video: ¿De qué trata la serie?

"Gunpowder es un drama visceral que cuenta la historia del complot terrorista original de Inglaterra. Recreando cuidadosamente la Inglaterra de 1605, una era peligrosamente fracturada por divisiones religiosas, seguimos a un grupo de jóvenes radicales desilusionados y desesperados que se ven impulsados a intentar los actos más atroces", relata la descripción de Prime Video.

La miniserie gira en torno a la historia del activista británico Guy Fawkes, también conocido como Guido Fawkes, y un grupo de rebeldes, que tratan de volar la Cámara de los Lores y el Palacio de Westminster para asesinar al rey Jacobo I de Inglaterra y a sus familiares.

serie gunpowder La serie está inspirada en la conspiración de la pólvora, en Londres de 1605. Imagen: Prime Video.

Sin embargo, fue detenido en 5 de noviembre de 1605, justo antes de detonar los explosivos, evitando así la conspiración. El día siguiente fue condenado a muerte y le ahorcaron. Desde entonces, ese día se celebra con fuegos artificiales. Este relato inspiró la popular película V de Vendetta.

Al momento del estreno, la producción fue elogiada por su fidelidad histórica, aunque la criticaron por su extrema violencia. De hecho, la BBC tuvo que justificar de manera oficial la violencia: "Las escenas se emitieron después de las 9:30 pm".

Tráiler de la serie

Embed - Gunpowder | Teaser Trailer | Subtitulado Español Latino

Reparto de la miniserie