Prime Video y la miniserie de tres episodios protagonizada por el actor de Game of Thrones

La serie de Prime Video es una combinación perfecta de drama, historia y suspenso. Es protagonizada por el actor que interpreta a Jon Snow en Game of Thrones

Paula García
Kit Harington es el protagonista de esta miniserie dramática histórica. Imagen: Harpers Bazaar.

Prime Video tiene películas, miniseries y documentales para todos los integrantes de la familia. Desde programas infantiles para los más pequeños, hasta reality shows para los amantes del drama, o un thriller psicológico para quienes gustan de las historias que te sumergen en un estado de adrenalina.

La plataforma cuenta con funciones interesantes para los usuarios, tiene contenido de alta calidad, se puede hacer descargas para ver sin conexión, e incluso ofrece información sobre los actores. Además, Prime Video tiene una aplicación fácil de utilizar y se puede ver el contenido en varios idiomas.

Una recomendación ideal para los usuarios es Gunpowder, una miniserie protagonizada por Kit Harington, el actor británico que interpreta a Jon Snow en Game of Thrones. La ficción se estrenó en la cadena británica BBC One, en 2017 y cuenta con solo tres episodios, así que es perfecta para hacer una maratón de fin de semana.

Gunpowder se estrenó en 2017 y tiene solo tres episodios. Imagen: Prime Video.

Dirigido por J Blakeson, este drama histórico de suspenso está ambientada en el Londres de 1605. A continuación, te contamos de qué se trata, cuáles son los personajes principales y otros detalles.

Prime Video: ¿De qué trata la serie?

"Gunpowder es un drama visceral que cuenta la historia del complot terrorista original de Inglaterra. Recreando cuidadosamente la Inglaterra de 1605, una era peligrosamente fracturada por divisiones religiosas, seguimos a un grupo de jóvenes radicales desilusionados y desesperados que se ven impulsados a intentar los actos más atroces", relata la descripción de Prime Video.

La miniserie gira en torno a la historia del activista británico Guy Fawkes, también conocido como Guido Fawkes, y un grupo de rebeldes, que tratan de volar la Cámara de los Lores y el Palacio de Westminster para asesinar al rey Jacobo I de Inglaterra y a sus familiares.

La serie está inspirada en la conspiración de la pólvora, en Londres de 1605. Imagen: Prime Video.

Sin embargo, fue detenido en 5 de noviembre de 1605, justo antes de detonar los explosivos, evitando así la conspiración. El día siguiente fue condenado a muerte y le ahorcaron. Desde entonces, ese día se celebra con fuegos artificiales. Este relato inspiró la popular película V de Vendetta.

Al momento del estreno, la producción fue elogiada por su fidelidad histórica, aunque la criticaron por su extrema violencia. De hecho, la BBC tuvo que justificar de manera oficial la violencia: "Las escenas se emitieron después de las 9:30 pm".

Tráiler de la serie

Reparto de la miniserie

  • Kit Harington como Robert Catesby.
  • Peter Mullan interpreta a Henry Garnet.
  • Mark Gatiss es Sir Robert Cecil.
  • Liv Tyler como Anne Vaux.

