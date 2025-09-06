La serie de ocho capítulos de Netflix, que está dirigida por Charlotte Stoudt, recibió calificaciones divididas por parte de la crítica, tiene mucha emotividad en cada uno de sus episodios y está basada en la novela homónima de Karin Slaughter, de 2018.
netflix-Bella-Hearhcote-serie
La actriz Bella Heathcote es una de las protagonistas principales de esta serie de Netflix.
Netflix: de qué trata la película ¿Sabes quién es?
Laura (Toni Collette) es una mujer que se volvió serena, que dejó de lado su oculto pasado, con tal de ver tranquila a Andy (Bella Hearhcote). Un día, en una tienda, Andy corre serio peligro frente a una persona que tiene un arma de fuego. Y es ahí cuando Laura entra en escena, reduciendo de una manera asombrosa a este muchacho, dejando en evidencia un pasado inquietante, que su hija desconocía.
netflix-pelicula-sabes-quien-eres
Toni Collette y Bella Heathcote son madre e hija en la serie de Netflix.
Reparto de ¿Sabes quién es?, serie de Netflix
- Toni Collette (Laura Oliver)
- Bella Heathcote (Andy Oliver)
- David Wenham (Jasper Queller)
- Jessica Barden (Jane)
- Joe Dempsie (Nick)
- Jacob Scipio (Michael Vargas)
Tráiler de ¿Sabes quién es?, serie de Netflix
Embed - ¿Sabes quién es? | Tráiler oficial | Netflix
Dónde ver la serie ¿Sabes quién es?, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie ¿Sabes quién es? se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Pieces of her se puede ver en Netflix.
- España: la serie ¿Sabes quién es? se puede ver en Netflix.