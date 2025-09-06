Protagonizada por Toni Collette y Bella Heathcote, esta propuesta estadounidense de 2022 que brilla entre todas las series y películas del catálogo, se adueñó de la sección dramática de Netflix, con un relato de mucha acción y que juega el misterio absoluto con una de las protagonistas principales.

Un pasado oculto y una hija que se ve sorprendida al ver en acción a su madre, hacen de la serie una trama que no te dejará sacarle los ojos a la pantalla y disfrutar de una buena dosis de acción.