La actriz Bella Heathcote interpreta a Andy Oliver en la serie de Netflix.

En medio de la plataforma de Netflix hay una serie de drama y suspenso que genera palpitaciones y es muy entretenida. Se trata de ¿Sabes quién es?, una inmejorable oportunidad para disfrutar de una historia llena de adrenalina que es asombrosa, de las más vistas del catálogo.

Protagonizada por Toni Collette y Bella Heathcote, esta propuesta estadounidense de 2022 que brilla entre todas las series y películas del catálogo, se adueñó de la sección dramática de Netflix, con un relato de mucha acción y que juega el misterio absoluto con una de las protagonistas principales.

Un pasado oculto y una hija que se ve sorprendida al ver en acción a su madre, hacen de la serie una trama que no te dejará sacarle los ojos a la pantalla y disfrutar de una buena dosis de acción.

La serie de ocho capítulos de Netflix, que está dirigida por Charlotte Stoudt, recibió calificaciones divididas por parte de la crítica, tiene mucha emotividad en cada uno de sus episodios y está basada en la novela homónima de Karin Slaughter, de 2018.

La actriz Bella Heathcote es una de las protagonistas principales de esta serie de Netflix.

Netflix: de qué trata la película ¿Sabes quién es?

Laura (Toni Collette) es una mujer que se volvió serena, que dejó de lado su oculto pasado, con tal de ver tranquila a Andy (Bella Hearhcote). Un día, en una tienda, Andy corre serio peligro frente a una persona que tiene un arma de fuego. Y es ahí cuando Laura entra en escena, reduciendo de una manera asombrosa a este muchacho, dejando en evidencia un pasado inquietante, que su hija desconocía.

Toni Collette y Bella Heathcote son madre e hija en la serie de Netflix.

Reparto de ¿Sabes quién es?, serie de Netflix

  • Toni Collette (Laura Oliver)
  • Bella Heathcote (Andy Oliver)
  • David Wenham (Jasper Queller)
  • Jessica Barden (Jane)
  • Joe Dempsie (Nick)
  • Jacob Scipio (Michael Vargas)

Tráiler de ¿Sabes quién es?, serie de Netflix

Embed - ¿Sabes quién es? | Tráiler oficial | Netflix

Dónde ver la serie ¿Sabes quién es?, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie ¿Sabes quién es? se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Pieces of her se puede ver en Netflix.
  • España: la serie ¿Sabes quién es? se puede ver en Netflix.

