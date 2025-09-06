 Está en Netflix, es española y fue el drama policial más visto del 2024

Esta serie es sumamente corta e intensa, hasta ha llegado a ser definida como una "locomotora sin frenos", y es que su historia avanza a pasos agigantados, durando un total de 8 capítulos. La oferta es de las más cortas surgidas en el 2024, y es que este punto mucho tuvo que ver en los suscriptores a la hora de elegirla por sobre las demás opciones del género en el catálogo de series y películas de Netflix.

La serie llegó a mediados del 2024 al catálogo de series y películas de Netflix, para ser, desde entonces, como uno de los dramas policiales más elegidos de la plataforma durante el año.

Netflix: de qué trata la serie Mano de hierro

De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie española de 8 capítulos, Mano de hierro centra su historia en: "Joaquín Manchado dirige su imperio narco desde el puerto de Barcelona con mano de hierro..., hasta que un importante cargamento pone su negocio y a su familia en riesgo".

La serie maneja una intensidad pocas veces vista en Netflix, pero su historia no es de las más recomendadas por la crítica.

mano de hierro 3 A pesar del elenco y su historia, no es de las series españolas de Netflix con una de las mejores críticas

Netflix: reparto de la serie Mano de hierro

Eduard Fernández como Joaquín Manchado

Jaime Lorente como Néstor

Chino Darín como Víctor Julve

Natalia de Molina como Rocío Manchado

Sergi López como Román Manchado

Enric Auquer como Ricardo Manchado

