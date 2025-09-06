 Está en Netflix, es española y fue el drama policial más visto del 2024

Esta serie es sumamente corta e intensa, hasta ha llegado a ser definida como una "locomotora sin frenos", y es que su historia avanza a pasos agigantados, durando un total de 8 capítulos. La oferta es de las más cortas surgidas en el 2024, y es que este punto mucho tuvo que ver en los suscriptores a la hora de elegirla por sobre las demás opciones del género en el catálogo de series y películas de Netflix.
La serie llegó a mediados del 2024 al catálogo de series y películas de Netflix, para ser, desde entonces, como uno de los dramas policiales más elegidos de la plataforma durante el año.
Embed - Mano de hierro | Tráiler oficial | Netflix
Netflix: de qué trata la serie Mano de hierro
De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie española de 8 capítulos, Mano de hierro centra su historia en: "Joaquín Manchado dirige su imperio narco desde el puerto de Barcelona con mano de hierro..., hasta que un importante cargamento pone su negocio y a su familia en riesgo".
La serie maneja una intensidad pocas veces vista en Netflix, pero su historia no es de las más recomendadas por la crítica.
mano de hierro 3
A pesar del elenco y su historia, no es de las series españolas de Netflix con una de las mejores críticas
Netflix: reparto de la serie Mano de hierro
- Eduard Fernández como Joaquín Manchado
- Jaime Lorente como Néstor
- Chino Darín como Víctor Julve
- Natalia de Molina como Rocío Manchado
- Sergi López como Román Manchado
- Enric Auquer como Ricardo Manchado
Dónde ver la serie Mano de hierro, según la zona geográfica
- Latinoamérica: Mano de hierro se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: Mano de hierro se puede ver en Netflix.
- España: Mano de hierro se puede ver en Netflix.