 Está en Netflix, es española y fue el drama policial más visto del 2024

Netflix lleva tiempo armando un catálogo de series y películas para todos los gustos. Una serie logró convertirse en una de las más vistas de todo el 2024, gracias a una historia policial que definitivamente no es apta para todos los suscriptores, todo en tan solo 8 capítulos: Mano de hierro.

Pocos se animan a desmentir que las series y películas de producción española son de las ofertas dramáticas mejores valoradas por los suscriptores del catálogo de Netflix, y es que sus historias son verdaderas joyas. Esta serie llegó a la plataforma para confirmar esta teoría, y es que con su historia corta e intensa, se convirtió en uno de los dramas policiales más exitosos de todo el 2024.

La serie de Netflix tiene al Chino Darín como uno de los protagonistas

La serie cuenta con un elenco destacadísimo, como Eduard Fernández o el Chino Darín, y es que este detalle no es menor para los suscriptores, que suelen rendirse ante actores reconocidos en ofertas de Netflix. La oferta exclusiva del catálogo de series y películas reunió millones de reproducciones a lo largo del año, pero a nivel críticas, no le fue tan bien, y es que hasta llegaron a tildarla de un refrito grotesco.

Esta serie es sumamente corta e intensa, hasta ha llegado a ser definida como una "locomotora sin frenos", y es que su historia avanza a pasos agigantados, durando un total de 8 capítulos. La oferta es de las más cortas surgidas en el 2024, y es que este punto mucho tuvo que ver en los suscriptores a la hora de elegirla por sobre las demás opciones del género en el catálogo de series y películas de Netflix.

La serie llegó a mediados del 2024 al catálogo de series y películas de Netflix, para ser, desde entonces, como uno de los dramas policiales más elegidos de la plataforma durante el año.

Embed - Mano de hierro | Tráiler oficial | Netflix

Netflix: de qué trata la serie Mano de hierro

De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie española de 8 capítulos, Mano de hierro centra su historia en: "Joaquín Manchado dirige su imperio narco desde el puerto de Barcelona con mano de hierro..., hasta que un importante cargamento pone su negocio y a su familia en riesgo".

La serie maneja una intensidad pocas veces vista en Netflix, pero su historia no es de las más recomendadas por la crítica.

A pesar del elenco y su historia, no es de las series españolas de Netflix con una de las mejores críticas

Netflix: reparto de la serie Mano de hierro

  • Eduard Fernández como Joaquín Manchado
  • Jaime Lorente como Néstor
  • Chino Darín como Víctor Julve
  • Natalia de Molina como Rocío Manchado
  • Sergi López como Román Manchado
  • Enric Auquer como Ricardo Manchado

Dónde ver la serie Mano de hierro, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: Mano de hierro se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: Mano de hierro se puede ver en Netflix.
  • España: Mano de hierro se puede ver en Netflix.

