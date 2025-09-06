Esta película de Netflix está protagonizada por Bella Thorne. 

Esta película de Netflix está protagonizada por Bella Thorne. 

Bella Thorne es una de las figuras de Hollywood más reconocidas del mundo y eso Netflix lo sabe. En la plataforma de series y películas, hay un thriller psicológico subido de tono en el que interpreta a una joven obsesionada con un chico de su escuela. Lo curioso es que, en el set, la actriz se comportó de una manera terrorífica.

Se trata de la película Tú me entiendes, en la que Bella Thorne se pone en la piel de Holly, una acosadora que se obsesiona con Tyler luego de una aventura de una noche. Pero durante la grabación, la actriz fue motivo de preocupación para el equipo de producción por su desmesurado comportamiento.

Tú me entiendes es una película de drama y suspenso disponible en Netflix. La producción fue dirigida por Brent Bonacorso y estrenada en 2017 y cuenta con un elenco estelar, encabezado por Bella Thorne, Taylor John Smith y Halston Sage.

netflix-pelicula-tu-me-entiendes-catalogo
Bella Thorne preocup&oacute; al equipo de producci&oacute;n durante el rodaje de T&uacute; me entiendes, debido a su terror&iacute;fico comportamiento.

Bella Thorne preocupó al equipo de producción durante el rodaje de Tú me entiendes, debido a su terrorífico comportamiento.

La película disponible en Netflix tiene una duración de 1 hora 30 minutos y ha recibido críticas mixtas, pero fue bien recibida por los suscriptores del gigante de la N roja.

Netflix: de qué trata la película Tú me entiendes

La sinopsis de la película Tú me entiendes reza: "Tyler está enamorado de su novia Ali, pero tras una discusión pasa una noche inolvidable con la sexy Holly. Al día siguente descubre que Holly es una estudiante nueva en su escuela".

peliucla-tu-me-entiendes-netflix
T&uacute; me entiendes es un drama de suspenso que se puede ver en Netflix.

Tú me entiendes es un drama de suspenso que se puede ver en Netflix.

Tyler Hanson (Taylor John Smith) y Alison Hewitt (Halston Sage) son una pareja que se lleva muy bien y está enamorada. Pero luego de una discusión, Tyler toma la decisión de pasar una noche alocada y es ahí cuando conoce a Holly Viola (Bella Thorne), una chica nueva en la escuela a la que asiste y que empieza a obsesionarse con él, hasta el punto de que le trae serios problemas.

Netflix: tráiler de la película Tú me entiendes

Embed - Tú Me Entiendes (2017) Primer Trailer Oficial Subtitulado

Reparto de Tú me entiendes, película de Netflix

  • Bella Thorne (Holly Viola)
  • Halston Sage (Alison Hewitt)
  • Taylor John Smith (Tyler Hanson)
  • Nash Grier (Gil)
  • Anna Akana (Lydia)
  • Rhys Wakefield (Chase)
  • Brigid Brannagh (Corinne)
  • Kathryn Morris (Sra. Hewitt)

Dónde ver la película Tú me entiendes, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Tú me entiendes se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Tú me entiendes se puede ver en Netflix.
  • España: Misión: la película Tú me entiendes no se puede ver en Netflix.

Temas relacionados:

Te puede interesar