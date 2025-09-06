netflix-pelicula-tu-me-entiendes-catalogo Bella Thorne preocupó al equipo de producción durante el rodaje de Tú me entiendes, debido a su terrorífico comportamiento.

La película disponible en Netflix tiene una duración de 1 hora 30 minutos y ha recibido críticas mixtas, pero fue bien recibida por los suscriptores del gigante de la N roja.

Netflix: de qué trata la película Tú me entiendes

La sinopsis de la película Tú me entiendes reza: "Tyler está enamorado de su novia Ali, pero tras una discusión pasa una noche inolvidable con la sexy Holly. Al día siguente descubre que Holly es una estudiante nueva en su escuela".

peliucla-tu-me-entiendes-netflix Tú me entiendes es un drama de suspenso que se puede ver en Netflix.

Tyler Hanson (Taylor John Smith) y Alison Hewitt (Halston Sage) son una pareja que se lleva muy bien y está enamorada. Pero luego de una discusión, Tyler toma la decisión de pasar una noche alocada y es ahí cuando conoce a Holly Viola (Bella Thorne), una chica nueva en la escuela a la que asiste y que empieza a obsesionarse con él, hasta el punto de que le trae serios problemas.

Netflix: tráiler de la película Tú me entiendes

Embed - Tú Me Entiendes (2017) Primer Trailer Oficial Subtitulado

Reparto de Tú me entiendes, película de Netflix

Bella Thorne (Holly Viola)

Halston Sage (Alison Hewitt)

Taylor John Smith (Tyler Hanson)

Nash Grier (Gil)

Anna Akana (Lydia)

Rhys Wakefield (Chase)

Brigid Brannagh (Corinne)

Kathryn Morris (Sra. Hewitt)

