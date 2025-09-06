ni una más-serie

Netflix: de qué trata la serie Ni una más

La trama de la serie Ni una más comienza cuando una joven de 17 años denuncia una agresión sexual en su instituto y se abre una investigación trastoca su vida y pone a prueba sus relaciones.

La historia de la serie de Netflix tiene como protagonista a Alma (Nicole Wallace), una adolescente que está muy cerca de terminar el colegio segundario y, junto a sus amigas Greta (Clara Galle) y Nata (Aicha Villaverde), atravesarán los conflictos típicos de la edad. Todo se desmorona cuando se revela un hecho terrible en las redes sociales.

ni una mas 1.jpg Ni una más aborda los grises del consentimiento y expone las ramificaciones psicológicas del trauma de la violación.

Unos días antes de la semana de exámenes finales de segundo de bachillerato, Alma, una adolescente conflictiva, mala estudiante y con baja autoestima, extiende frente a la fachada de su instituto una tela blanca en la que en la noche anterior ha escrito en grandes letras de color rojo: "Cuidado. Ahí dentro se esconde un violador".

¿Cómo y cuándo ha sucedido esa agresión sexual?, ¿quién es ese violador?, ¿quién es la víctima?, ¿es verdad lo que denuncia Alma o es mentira? Para averiguar las respuestas a estas preguntas hay que viajar cinco meses atrás en el tiempo. Ahí es donde comienza esta historia.

Netflix: tráiler de la serie Ni una más

Reparto de Ni una más, serie de Netflix

Nicole Wallace como Alma

Clara Galle como Greta

Aicha Villaverde como Nata

Gabriel Guevara como Alberto

Teresa de Mera como Berta

Iván Massagué como profesor de historia

José Pastor como David

Daniel de Lorenzo como Hernán

