Disney+ apostó fuerte por el contenido de ciencia ficción con Alien: Planeta Tierra dominando su ranking. El Cuento Retorcido y Alto Potencial completaron las tres primeras posiciones. La estrategia de contenido original dio resultados positivos para la compañía.

Prime Video sorprendió con El Verano en que me Enamoré en el tope de su lista. La Lista Terminal y Cuenta Regresiva siguieron en popularidad. Amazon logró equilibrar romance juvenil con acción, captando diferentes segmentos de audiencia simultáneamente.

HBO Max presentó una competencia férrea con Peacemaker encabezando su lista. Y Así Como Somos ocupó el segundo lugar, mientras Scheda completó el podio. La plataforma demostró que las secuelas y spin-offs funcionan cuando están bien ejecutadas.

peacemaker Peacemaker es el gran éxito del año para HBO Max.

Netflix y la batalla por la atención del público

Paramount+ eligió la nostalgia como arma principal con South Park liderando su ranking. Dexter: Resurrección y Yellowstone completaron el top tres. La plataforma demostró que apostar por franquicias conocidas sigue siendo una estrategia efectiva en el mercado actual.

Apple TV+ cerró la lista con Fundación como su serie más vista. Invasión y Jefe de Guerra ocuparon las siguientes posiciones. La compañía tecnológica continúa invirtiendo en producciones de alta calidad para competir con los gigantes tradicionales del entretenimiento.

Estos resultados de la primera semana de agosto reflejan cómo cada servicio busca diferenciarse. Los usuarios tienen opciones variadas, desde comedias animadas hasta dramas épicos. Netflix mantiene su ventaja, pero la competencia se intensifica cada semana.

alien earth Alien Earth fascinó a los fanáticos de la saga.

Las series más vistas por plataforma: